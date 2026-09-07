La nueva administradora del canal de Panamá considera que la autonomía establecida en la Constitución ha sido determinante para los resultados obtenidos durante los 25 años de administración en manos panameñas.

En entrevista con TVN Noticias, Ilya Espino de Marotta, nueva administradora del canal de Panamá, aborda los desafíos que enfrenta la protección de la cuenca, la relación entre conservación y desarrollo, y la necesidad de tomar decisiones pensando en las próximas generaciones, la institucionalidad de la vía y su defensa constitucional, entre otros aspectos que constituyen el mayor reto de los próximos años.

Ilya Espino de Marottra que hoy, 7 de septiembre cuando se cumplen 49 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter que dieron pie a la recuperación de la soberanía sobre la vía interoceánica y todo el territorio nacional, asume el mando en la administración de la autoridad del Canal de Panamá, como la primera mujer en alcanzar este cargo.

Los avances del proyecto del lago Río Indio, con el reasentamiento de la población que será impactada por el embalse y acuerdos alcanzados con el 70 por ciento de las familias que serán reubicadas.

Un 30% restante con el que la nueva administradora dijo que, igualmente, se mantienen las conversaciones. Esta es la respuesta y la prioridad número, expresó la primera mujer administradora del Canal.

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Además, la autonomía establecida en la Constitución ha sido determinante para los resultados obtenidos durante los 25 años de administración panameña que viene a ser su mejor carta de presentación, donde la transparencia ha sido fundamental a juicio de Espino de Marotta y una neutralidad que ha sido y seguirá siendo respetada.

Río Indio es la respuesta

La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, sostiene que el problema no es exclusivo de Panamá y que la industria marítima entiende el impacto que está teniendo la variabilidad climática en distintas regiones del mundo.

La industria entiende que estamos pasando por una crisis climática, porque eso es a nivel mundial, no es de Panamá”. Puntualizó Espino de Marotta

Espino considera que Río Indio permitirá al Canal mantener un servicio seguro, eficiente y confiable, además de garantizar que la vía continúe abierta a todos los mercados.

El proyecto también implica el reasentamiento de las comunidades ubicadas en el área de impacto.

Durante nueve meses se realizaron consultas con las comunidades y, actualmente, se avanza en los avalúos de los terrenos que podrían utilizarse para el reasentamiento. Las familias tendrán opciones para escoger dónde vivir y se contempla la titulación de los terrenos, construcción de viviendas, recuperación de sus actividades económicas y acompañamiento social hasta restablecer sus medios de vida, explicó Espino de Marotta.

Explicó que el proceso comenzaría en Colón en 2027, debido a que es el área donde primero deberá ingresar el contratista para iniciar la construcción.

Sobre los posibles conflictos legales que pueda generar el proyecto, Espino de Marotta destacó que el Canal cuenta con un equipo de asesoría jurídica y que el proceso de consulta busca cumplir con los estándares internacionales y alcanzar acuerdos con las comunidades.

Defensa de la institucionalidad

Otro de los temas que preocupa a la administradora es cualquier eventual modificación al título constitucional que protege al Canal de Panamá.

Espino de Marotta considera que la autonomía establecida en la Constitución ha sido determinante para los resultados obtenidos durante los 25 años de administración panameña.

Yo pienso que no sería correcto trastocar lo que está funcionando y que está funcionando muy bien”. dijo

La administradora advirtió que se sentiría preocupada ante un intento de modificar ese marco constitucional, al considerar que también representa una garantía para los usuarios internacionales. En estos 25 años, el Canal ha entregado alrededor de $31 mil millones al Estado panameño.

Para Espino, precisamente esos 25 años de administración panameña son una de las principales cartas de presentación de la institución.

La carta de presentación que tiene el Canal de Panamá son sus 25 años de administración panameña”. Sobre el éxito de la transparencia en la operación de la vía.

La administradora también puso el énfasis en la fuerza laboral del Canal, integrada por más de 9,500 trabajadores, y en la necesidad de continuar formando al recurso humano para enfrentar los nuevos retos de la vía interoceánica.

Espino de Marotta es además la primera mujer en administrar el Canal, después de 41 años de servicio en la institución. Ingresó a los 23 años al equipo flotante en Colón.

Su llegada, dice, debe servir para demostrar que las mujeres pueden alcanzar posiciones de liderazgo a partir de sus capacidades y trayectoria.

“El hecho de ser una mujer que logró este cargo debe motivar a más mujeres a querer ascender, siempre y cuando tengan las credenciales y las capacidades de hacerlo”, resaltó.

Con Río Indio como prioridad, la defensa de la institucionalidad como garantía y una fuerza laboral con 25 años de experiencia bajo administración panameña, Espino asume el reto de mantener al Canal como una ruta estratégica para el comercio mundial.