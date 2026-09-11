Distrito de La Chorrera conmemora sus 171 años de historia

La expansión urbana es evidente para quienes recorren la autopista Arraiján-La Chorrera. A lo largo de esta vía han surgido nuevas plazas comerciales, proyectos habitacionales y establecimientos que reflejan el cambio de un territorio que durante años tuvo un marcado carácter rural hacia un entorno cada vez más urbano.

Distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

La tierra del chicheme, el bollo preñado y la piña se prepara para conmemorar este sábado los 171 años de fundación de La Chorrera, un distrito que en las últimas dos décadas ha experimentado una transformación acelerada y que hoy enfrenta el reto de convertir su crecimiento poblacional y económico en mayores oportunidades para sus residentes.

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