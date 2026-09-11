La expansión urbana es evidente para quienes recorren la autopista Arraiján-La Chorrera. A lo largo de esta vía han surgido nuevas plazas comerciales, proyectos habitacionales y establecimientos que reflejan el cambio de un territorio que durante años tuvo un marcado carácter rural hacia un entorno cada vez más urbano.

La tierra del chicheme, el bollo preñado y la piña se prepara para conmemorar este sábado los 171 años de fundación de La Chorrera, un distrito que en las últimas dos décadas ha experimentado una transformación acelerada y que hoy enfrenta el reto de convertir su crecimiento poblacional y económico en mayores oportunidades para sus residentes.