Asamblea Nacional: Proponen agilizar reasignación de menores en procesos de adopción en Panamá

La modificación plantea definir como “devolución” la decisión voluntaria de las personas solicitantes de poner fin a la convivencia con el niño, niña o adolescente que les fue entregado.

Ciudad de Panamá/Una propuesta para modificar la Ley 46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá, plantea establecer un mecanismo que permita reasignar en un plazo máximo de 15 días a niños, niñas o adolescentes cuya convivencia con una familia adoptante haya llegado a su fin por decisión de los solicitantes.

La iniciativa fue presentada durante la mesa técnica de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas, con la participación de Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia.

Se trata del proyecto de ley 570, que se encuentra en su etapa final de consultas con representantes de distintos sectores vinculados al proceso de adopción y protección de la niñez.

De acuerdo con el equipo asesor de la comisión, una vez finalizado el periodo de consultas se revisarán las modificaciones propuestas al articulado. Posteriormente, se elaborará el informe correspondiente para ser presentado ante la instancia legislativa y avanzar hacia su discusión en primer debate.

Burgos explicó que la propuesta de la Fundación Pro-Familia busca establecer mayores garantías para los menores en aquellos casos en que los adoptantes decidan no continuar con la convivencia.

La modificación plantea definir como “devolución” la decisión voluntaria de las personas solicitantes de poner fin a la convivencia con el niño, niña o adolescente que les fue entregado, ya sea durante el acogimiento preadoptivo o después de constituida la adopción.

Según la propuesta, ante una situación de este tipo, se busca garantizar la seguridad y protección del menor, de manera que pueda ser reasignado a otra familia en un periodo máximo de 15 días, evitando prolongar situaciones de incertidumbre o inestabilidad.

El proyecto, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janin Prado, también establece como prioridad que el menor pueda permanecer o regresar con familiares que sean considerados aptos para asumir su cuidado.

Solo después de agotar las alternativas de protección dentro de la familia se avanzaría hacia otras medidas de protección, incluida la adopción, conforme a las garantías establecidas en la Ley 46 de 2013.

La propuesta busca, de esta manera, fortalecer los mecanismos de protección de los niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos de adopción y establecer una respuesta más rápida ante situaciones en las que una familia adoptante decida no continuar con la convivencia.