Debate sobre adopciones busca agilizar procesos y priorizar el interés de menores en Panamá

Una de las principales preocupaciones planteadas es que una parte importante de los menores en espera de una familia son mayores de siete años o tienen alguna discapacidad, condiciones que pueden dificultar que sean seleccionados.

Ciudad de Panamá/En Panamá, 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente en condición de adopción, mientras que 31 familias cuentan con la idoneidad para iniciar un proceso, según información presentada durante la discusión de reformas al sistema de adopciones.

Una de las principales preocupaciones planteadas es que una parte importante de los menores en espera de una familia son mayores de siete años o tienen alguna discapacidad, condiciones que pueden dificultar que sean seleccionados por potenciales adoptantes.

La presidenta de la Comisión de la Mujer y la Niñez, Paulette Thomas, cuestionó que algunas personas se acerquen a los procesos de adopción con una lista de características que esperan encontrar en un niño.

“Yo creo que aquí no se trata de hacer una lista del Niño Dios de cómo quieres que sea tu hijo, sino que sea lo que Dios te manda”, sostuvo Thomas.

La diputada también señaló que en anteriores procesos se han registrado casos de familias que abandonan el procedimiento porque emocionalmente no logran continuar. Incluso, durante los periodos de prueba, algunos padres han decidido regresar al menor, lo que obliga a que vuelvan a ser incorporados a una lista de posibles adoptantes.

En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, en primer debate, el proyecto de ley 570, que modifica la Ley 46 de 2013 sobre adopciones.

De acuerdo con Lizbeth Remis, directora de Adopciones de la Senniaf, una de las modificaciones está relacionada con los tiempos y procedimientos para declarar la condición de adoptabilidad de los llamados niños expósitos, es decir, aquellos cuya filiación y origen familiar se desconoce.

“Está debatiendo, aunque sea un poco más expedito a la hora de hacer la investigación”, explicó Remis al referirse a los cambios planteados en el proyecto 570.

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Mientras tanto, el proyecto de ley 140, que plantea una reforma integral de la legislación vigente sobre adopciones, quedó pendiente de discusión para la próxima semana.

La diputada Alexandra Brenes indicó que actualmente existen 31 familias con idoneidad para adoptar frente a 51 menores que permanecen a la espera de una familia.

“Al final, eso es parte de lo que este proyecto está buscando, que es la intención realmente de adoptar”, señaló Brenes, al referirse a la necesidad de que los procesos estén enfocados en garantizar el bienestar de los menores.

Otro de los aspectos que se busca revisar es el mecanismo para aquellos casos en los que una familia atraviesa un periodo de prueba y posteriormente decide no continuar con la adopción. La propuesta contempla evitar que estos adoptantes puedan volver a formar parte de la lista de familias con posibilidad de adoptar.

Las reformas buscan modificar los procedimientos actuales y agilizar las investigaciones, al tiempo que se pretende fortalecer el sistema para garantizar que los niños, niñas y adolescentes encuentren un hogar permanente, priorizando sus necesidades por encima de las expectativas de los adultos.

Con información de Elizabeth González