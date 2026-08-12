Comisión de la Mujer busca agilizar adopciones: 'El proceso se alarga demasiado'

Debido a la cantidad de información que debe analizarse antes de avanzar con el proyecto en primer debate, la comisión se declaró en sesión permanente.

Panamá/Los extensos trámites para adoptar mantienen en espera a niños, niñas y adolescentes que necesitan una familia, una situación que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional busca atender mediante la revisión de la Ley General de Adopciones.

La diputada Paulette Thomas, presidenta de la comisión, señaló que el procedimiento actual puede convertirse en una “gran penuria” para quienes intentan completar una adopción y advirtió que la demora afecta principalmente a los menores que permanecen en centros de acogimiento.

Hasta la fecha es un verdadero rosario; termina siendo casi que una gran penuria tratar de completar un proceso que sea lo más pronto posible, o sea, que tenga la celeridad que requiere, porque lo importante aquí es que los niños finalmente puedan tener un hogar, puedan sentir el calor de un hogar que les acompañe el día de mañana”, manifestó Thomas.

La diputada reconoció que actualmente “el proceso se alarga demasiado”, por lo que la propuesta busca aclarar los conceptos, escuchar a las partes involucradas y agilizar las adopciones nacionales e internacionales.

Durante la discusión participaron la directora del Registro Civil del Tribunal Electoral, Charon Sinclair, y la magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Judith Cosúa. Ambas abordaron la necesidad de revisar un trámite considerado largo y tedioso, mientras niños, incluso de pocos meses de edad, esperan en centros de acogimiento la posibilidad de integrarse a una familia.

Debido a la cantidad de información que debe analizarse antes de avanzar con el proyecto en primer debate, la comisión se declaró en sesión permanente. Thomas explicó que este periodo permitirá aclarar los aspectos pendientes antes de la próxima sesión.

La comisión también abordó un anteproyecto de ley sobre pensiones alimenticias que contempla impedir que una persona obligada a pagar una pensión cuente con pasaporte para salir del país. La propuesta también tendría aplicación dentro y fuera del territorio nacional e incluiría una revisión general del sistema de pensiones alimenticias.

Otro de los asuntos analizados fue la pensión compensatoria matrimonial, dirigida a proteger a la persona que asumió las responsabilidades del hogar y que, por no haber trabajado ni cotizado, queda en una situación económica vulnerable después del divorcio.

Además, se discutió la creación de un programa de acompañamiento y registro para dar seguimiento y apoyo a los jóvenes que deben abandonar los centros de acogimiento al alcanzar la mayoría de edad.

Con información de Yeny Caballero.