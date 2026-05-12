Presidente dominicano Luis Abinader llegó a Panamá, será orador principal del Congreso Mundial de Zonas Francas

El mandatario dominicano participará como orador principal en el evento internacional y sostendrá reuniones clave para atraer inversiones en logística y manufactura.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde fue invitado a pronunciar el discurso central del acto inaugural del evento, que se desarrolla los días 12 y 13 de mayo en la ciudad de Panamá.

Como parte de su agenda oficial, el mandatario se reunirá con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y con Mohammed Al Zarooni, presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, previo al inicio de las actividades del congreso, que reúne a líderes gubernamentales, empresariales y representantes del ecosistema global de zonas francas.

Durante su participación, el jefe de Estado dominicano, en su encuentro bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, abordará temas de interés común para ambas naciones, así como oportunidades de cooperación e intercambio económico.

En el marco de esta visita, está prevista la firma de un memorando de entendimiento con la Organización Mundial de Zonas Francas, orientado a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de zonas francas entre la República Dominicana y los actores clave del sector a nivel global.

El Congreso Mundial de Zonas Francas reúne a representantes de distintos países para debatir sobre innovación, comercio, logística e inversión en el contexto de las nuevas dinámicas del comercio internacional.