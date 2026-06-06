AMP anuncia nuevas mejoras para Puerto Mutis, eje marítimo del Golfo de Montijo

Más de 500 pescadores y moradores expusieron las necesidades de Puerto Mutis a la Autoridad Marítima de Panamá.

Veraguas./Más de 500 pescadores, moradores y usuarios de Puerto Mutis en Veraguas, participaron en un encuentro con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y autoridades provinciales para plantear las principales necesidades de una terminal que se ha convertido en pieza clave para la actividad pesquera, turística y comercial de la región.

Durante la reunión, la AMP anunció que ha invertido más de 15 mil dólares en trabajos de mantenimiento, reparación y fortalecimiento de la infraestructura portuaria durante el primer semestre de 2026, como parte de un plan de recuperación orientado a mejorar la seguridad y la operatividad de la terminal.

El subdirector de Puertos de la AMP, Víctor Zamora, adelantó que en las próximas semanas se instalarán luces reflectoras y señalización de ayudas a la navegación en el canal de acceso al puerto, con el propósito de reforzar la seguridad de las embarcaciones que utilizan esta ruta.

Somos conscientes de que el desarrollo marítimo se construye escuchando a las comunidades y trabajando de manera conjunta para responder a sus necesidades”, expresó Zamora.

Durante el encuentro, representantes del sector pesquero aprovecharon la oportunidad para exponer las dificultades que enfrentan y solicitar nuevas mejoras en la infraestructura portuaria.

Edilsa Marín, miembro de la Asociación de Pescadores de Puerto Mutis, calificó la reunión como productiva porque permitió presentar directamente a las autoridades las necesidades del sector. La dirigente reconoció los trabajos que se ejecutan actualmente en dos muelles y solicitó la rehabilitación de otras estructuras para facilitar la llegada de embarcaciones de mayor tamaño.

La importancia de Puerto Mutis va más allá de la actividad pesquera. La terminal sirve como puerta de entrada al Parque Nacional Coiba y a las islas de Cébaco, Gobernadora y Leones, además de conectar a numerosas comunidades costeras del Golfo de Montijo.

Las estadísticas reflejan el movimiento que registra el puerto. En lo que va de 2026 se han atendido 630 zarpes de 360 embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal, investigación científica, transporte de carga, pasajeros y turismo marítimo. Además, se reportan 1,565,690 libras de productos pesqueros descargados.

La terminal también demostró su relevancia para el país durante los cierres registrados en la vía Interamericana en 2025, cuando se convirtió en una alternativa logística para el traslado de mercancías y alimentos procedentes de Chiriquí con destino a la ciudad de Panamá y otros sectores del país.

Actualmente, Puerto Mutis cuenta con cuatro estructuras portuarias, dos administradas directamente por la AMP y otras dos operadas bajo permisos temporales. Su actividad beneficia de forma directa a los residentes de Costa Hermosa e impacta a numerosas comunidades costeras e insulares de Veraguas, además de servir como enlace comercial para sectores como Santa Catalina, Bahía Honda y Mariato.