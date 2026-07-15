Shia LaBeouf enfrenta a una mujer que presuntamente lo acosaba y el video se vuelve viral

El incidente se produce pocos meses después de que el actor resolviera un proceso judicial relacionado con un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, en febrero de 2026.

Un video protagonizado el actor Shia LaBeouf ha generado una amplia repercusión en redes sociales al mostrar el momento en que el actor confronta a una mujer señalada por mantener un comportamiento de presunto acoso durante varios meses.

La grabación, difundida el 13 de julio en Instagram, exhibe al protagonista de Transformers acercándose con serenidad al vehículo donde se encontraba la mujer para pedirle que dejara de buscar contacto con él y con su entorno familiar.

Las imágenes fueron compartidas por una usuaria identificada como Alyssa Couture, administradora de la cuenta @hfcampaign. De acuerdo con reportes publicados por BroBible, la mujer llevaba meses difundiendo contenido dirigido exclusivamente al actor y, en numerosas publicaciones, aseguraba que ambos mantenían una relación sentimental, llegando incluso a referirse a LaBeouf como su esposo.

Durante la grabación, realizada desde el interior del automóvil, el intérprete se aproxima a la ventanilla y expresa su petición de forma directa, aunque sin elevar el tono de voz. En el video se escucha decir: “Dios te bendiga. Déjame en paz. Hola, ¿cómo estás? Oye, estás asustando a mi papá, estás asustando a los míos. ¿Escuchas lo que te digo? Dios te bendiga. Déjame en paz”. La escena rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Tras la difusión del video, la mujer publicó un mensaje en la descripción de la grabación para defender su versión de los hechos. Allí afirmó que “no estaba cerca de la casa de este hombre”, rechazando así las interpretaciones que sugerían un acercamiento intencional al domicilio del actor. Hasta el momento, no existen elementos públicos que permitan confirmar o desmentir esa afirmación.

La actividad de la cuenta administrada por Couture también ha llamado la atención. El perfil supera las 5.000 publicaciones y contiene numerosos videos dirigidos a Shia LaBeouf, muchos de los cuales comienzan con el saludo “Hi Shia” (“Hola, Shia”). Según la información difundida por BroBible, ese tipo de contenido se publica de manera constante desde, al menos, diciembre de 2025.

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En varias de esas publicaciones, la mujer se refiere al actor como “mi esposo Shia LaBeouf” y comparte mensajes en los que asegura extrañarlo, expresarle cariño y mantener un vínculo sentimental con él. Esas afirmaciones se han repetido durante meses en diferentes formatos de video y texto, incrementando la atención sobre el caso en redes sociales.

Además de esos mensajes, Couture sostiene en una campaña abierta en GoFundMe que enfrenta diversos problemas de salud. Entre las condiciones que menciona figuran esquizofrenia, enfermedad cardíaca, escoliosis y trastorno por estrés postraumático. También asegura haber sufrido un accidente cerebrovascular, una lesión cerebral traumática y episodios de tortura. Sin embargo, esas declaraciones no han sido verificadas de forma independiente por fuentes oficiales.

Pese al volumen de publicaciones dirigidas al actor, hasta ahora no se han conocido denuncias judiciales ni procesos legales abiertos contra la mujer por presunto acoso. De igual manera, Shia LaBeouf y sus representantes no han emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre el episodio más allá de lo que se observa en el video difundido en internet.

El incidente se produce pocos meses después de que el actor resolviera un proceso judicial relacionado con un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, en febrero de 2026. En ese caso, LaBeouf se declaró culpable de cargos menores de agresión tras ser acusado de golpear a tres hombres dentro de un bar.

Como parte del acuerdo alcanzado con la justicia, recibió una condena de dos años de libertad condicional, además de la obligación de completar un tratamiento por abuso de alcohol, participar en un programa de manejo de la ira y asistir a un curso de sensibilización. Si incumple cualquiera de esas condiciones, podría enfrentar una pena de hasta seis meses de prisión. Tras la audiencia, su abogada, Sarah Chervinsky, señaló que el actor esperaba “centrarse en su familia, su trabajo y nuevos proyectos creativos”, mientras la fiscalía destacó que el acuerdo contempla “consecuencias legales significativas y condiciones exigibles” para garantizar su cumplimiento.