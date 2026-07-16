Ana de Armas despierta rumores de romance tras ser vista junto a famoso cantante

Las fotografías compartidas muestran a ambos conversando, sonriendo y compartiendo gestos de cercanía que rápidamente despertaron la atención de seguidores y medios especializados en entretenimiento.

La vida personal de la actriz Ana de Armas vuelve a ocupar titulares después de que la actriz fuera vista compartiendo momentos de complicidad con el venezolano Beto Montenegro en Madrid.

Las imágenes difundidas en los últimos días han alimentado las versiones sobre un posible romance entre ambos, especialmente después de que la intérprete mantuviera un perfil bajo tras el final de su relación con Tom Cruise, una historia que nunca fue confirmada públicamente.

Según la información divulgada por el periodista Javier Hoyos en sus redes sociales, la protagonista de Blonde y el vocalista de la banda Rawayana fueron captados disfrutando juntos de un concierto celebrado el pasado 12 de julio durante el Festival Noches del Botánico, uno de los eventos musicales más destacados del verano en la capital española.

Las fotografías compartidas muestran a ambos conversando, sonriendo y compartiendo gestos de cercanía que rápidamente despertaron la atención de seguidores y medios especializados en entretenimiento. Aunque ninguno de los involucrados ha realizado declaraciones sobre el tema, las imágenes han incrementado las especulaciones acerca del posible inicio de una relación sentimental.

De acuerdo con las versiones difundidas, el encuentro en el festival no habría sido un hecho aislado. Diversas fuentes sostienen que Ana de Armas y Beto Montenegro llevarían varios meses coincidiendo en distintos lugares de Madrid, una ciudad donde la actriz pasa parte de su tiempo cuando no se encuentra inmersa en compromisos cinematográficos.

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Entre los lugares mencionados figura una de las cafeterías favoritas de la actriz en la capital española. Según esas informaciones, ambos habrían acudido al establecimiento en repetidas ocasiones y se habrían mostrado muy cercanos durante sus encuentros, compartiendo abrazos, besos y muestras de afecto sin preocuparse por la presencia de otras personas.

El interés generado por estas apariciones también se relaciona con la reciente situación sentimental de la actriz hispano-cubana. Durante 2025 fue vinculada con Tom Cruise, con quien protagonizó varias apariciones públicas que alimentaron rumores de una relación. A lo largo de esos meses fueron fotografiados compartiendo cenas, viajes y escapadas privadas, aunque ninguno confirmó oficialmente el romance.

Entre los momentos que más llamaron la atención figuraron una cena en Londres, un viaje a Estados Unidos a bordo del avión privado del actor y unas vacaciones en un exclusivo barco frente a la costa de Menorca. Sin embargo, meses después trascendió que ambos habían puesto fin a su vínculo de manera discreta, manteniendo la misma reserva que caracterizó toda la relación.

Ahora, el nombre de Beto Montenegro aparece ligado a la actriz. El músico venezolano, de 37 años, es cantante, compositor y líder de Rawayana, una agrupación que ha logrado ampliar significativamente su proyección internacional gracias a una propuesta musical que combina pop, rock, reggae y ritmos caribeños.

La banda ha experimentado un importante crecimiento en los últimos meses impulsada por el lanzamiento de su álbum ¿Dónde es el after?, un trabajo que ha fortalecido su presencia en escenarios internacionales y ha ampliado su reconocimiento más allá de Venezuela, donde ya contaba con una sólida base de seguidores.

Mientras tanto, Ana de Armas continúa consolidando su carrera en Hollywood como una de las actrices latinas con mayor proyección internacional. Su agenda profesional permanece marcada por nuevos proyectos cinematográficos, aunque su vida privada continúa despertando un notable interés entre el público y la prensa especializada.

Hasta el momento, ni la actriz ni el cantante han confirmado o desmentido las versiones sobre un posible romance. Tampoco han realizado publicaciones conjuntas en redes sociales que permitan aclarar la naturaleza de su relación.

A pesar de la ausencia de declaraciones oficiales, las recientes apariciones públicas de Ana de Armas y Beto Montenegro han convertido sus nombres en tendencia, alimentando la expectativa de sus seguidores y situándolos entre las parejas más comentadas del mundo del espectáculo durante las últimas semanas. Por ahora, todo apunta a que ambos prefieren mantener la discreción mientras continúan desarrollando sus respectivas carreras en el cine y la música.