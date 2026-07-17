Meteorito que impactó una vivienda revela pistas del posible origen de la vida en la Tierra

El análisis de sus fragmentos permitió a un equipo internacional de científicos identificar una composición química excepcional, con moléculas prebióticas , aminoácidos y compuestos orgánicos que podrían aportar nuevas evidencias sobre el origen de la vida en nuestro planeta.

Un meteorito que atravesó el cielo de Estados Unidos y terminó incrustado en una vivienda de Hillsborough, Nueva Jersey, se ha convertido en una de las muestras espaciales más relevantes estudiadas en los últimos años.

El impacto ocurrió el 16 de julio de 2024, cuando una roca procedente del cinturón interior de asteroides ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad aproximada de 14,4 kilómetros por segundo. Durante su descenso se fragmentó a unos 35 kilómetros de altura, generando una brillante bola de fuego y un potente estampido sónico que fue observado por habitantes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania.

Aunque numerosos fragmentos se desintegraron antes de tocar el suelo, uno de ellos logró atravesar el techo de una vivienda y terminó en el dormitorio principal de la casa. El incidente no dejó personas heridas, pero sí dio origen a un descubrimiento científico de enorme relevancia gracias a la rápida actuación de los propietarios.

Tras escuchar el estruendo y percibir un intenso olor a azufre, los dueños del inmueble recogieron cuidadosamente los restos utilizando guantes desechables, papel de aluminio y frascos de vidrio para evitar cualquier tipo de contaminación. Esa decisión permitió conservar la muestra en un estado prácticamente intacto y facilitó su posterior análisis por especialistas del Instituto SETI, la NASA y otras instituciones internacionales.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Science Advances, revelaron que el meteorito pertenece a la categoría condrita carbonácea CM1/2, una de las clasificaciones más escasas entre los objetos espaciales recuperados. Este ejemplar representa apenas la segunda caída registrada de este tipo y la primera que pudo examinarse bajo condiciones de conservación consideradas casi perfectas.

Los investigadores determinaron que la roca permaneció expuesta a fluidos salinos altamente concentrados antes de desprenderse de su asteroide original. Este fenómeno nunca había sido documentado en meteoritos de esta categoría y proporciona información inédita sobre los procesos químicos que ocurrieron durante los primeros millones de años del Sistema Solar.

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El estudio también confirmó la presencia de una amplia variedad de aminoácidos, carbono, nitrógeno y otros compuestos orgánicos fundamentales para la química prebiótica. Muchos de esos elementos son extremadamente raros o inexistentes en los organismos terrestres actuales, lo que refuerza la certeza de su origen extraterrestre y amplía el conocimiento sobre los materiales que pudieron llegar a la Tierra hace miles de millones de años.

Otro de los hallazgos más relevantes fue la identificación de antiguas salmueras dentro del meteorito. Según los especialistas, estos fluidos favorecieron la permanencia de fosfatos y otros minerales esenciales en solución, creando condiciones propicias para el desarrollo de reacciones químicas complejas. Entre los compuestos detectados sobresalen estructuras organometálicas de magnesio, sustancias relacionadas en la Tierra con procesos biológicos como la fotosíntesis y la composición de la sangre.

La diversidad de aminoácidos encontrada supera incluso la registrada en las muestras recolectadas por las misiones OSIRIS-REx, que exploró el asteroide Bennu, y Hayabusa2, encargada de traer material del asteroide Ryugu. Esta comparación sitúa al meteorito de Hillsborough entre los ejemplares más valiosos para la investigación de la astrobiología.

Los científicos sostienen que descubrimientos como este respaldan la hipótesis de que determinados meteoritos pudieron transportar hacia la Tierra primitiva los ingredientes químicos necesarios para el desarrollo de la vida. La combinación de carbono, nitrógeno, aminoácidos y otros compuestos orgánicos refuerza la idea de que estos cuerpos celestes desempeñaron un papel clave en la evolución química del planeta.

Tras finalizar los análisis forenses, varios fragmentos fueron trasladados al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde permanecerán preservados para futuras investigaciones. La colaboración entre el Instituto SETI, la NASA y diferentes centros científicos abre nuevas oportunidades para comprender cómo el agua, la materia orgánica y los elementos esenciales pudieron llegar desde el espacio y contribuir al surgimiento de la vida en la Tierra.