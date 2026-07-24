Colman Domingo se burla del proyecto de Elon Musk para recrear 'La Odisea' con IA

El comentario fue realizado durante la conducción del programa Jimmy Kimmel Live!, donde el intérprete recurrió al humor para cuestionar tanto la iniciativa tecnológica como los argumentos presentados por el empresario.

El debate en torno al uso de la inteligencia artificial en el cine sumó un nuevo capítulo luego de que el actor Colman Domingo criticara públicamente el proyecto anunciado por Elon Musk, quien pretende desarrollar una versión de La Odisea utilizando su plataforma de IA Grok.

Durante el monólogo de apertura, Domingo hizo referencia a la intención de Musk de producir una adaptación que, según el magnate, sería una representación “históricamente precisa” del célebre poema atribuido a Homero. El actor respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Ahora Elon Musk está planeando crear lo que él llama una versión ‘históricamente precisa’ de La Odisea, usando su IA Grok. Y con ‘históricamente precisa’ quiere decir más blanca que la Navidad en Cracker Barrel“.

Las declaraciones surgieron después de que Musk anunciara en su red social X que antes de finalizar el año su herramienta de inteligencia artificial produciría un largometraje inspirado en La Odisea, con el objetivo de respetar tanto la obra original como la visión artística de Homero. Junto al anuncio, el empresario compartió un video de aproximadamente tres minutos elaborado mediante IA por un usuario de la plataforma, como una muestra del potencial creativo de la tecnología.

Domingo aprovechó el espacio televisivo para cuestionar el concepto de “precisión histórica” aplicado a una obra literaria considerada una de las grandes epopeyas de la mitología griega. Durante su intervención expresó: “Todo esto se debe a que Elon y sus Mosqueteros están molestos por el casting diverso de La Odisea. Y no quiero ponerme técnico aquí, pero no puedes hacer una versión históricamente precisa de algo que está totalmente inventado“.

El actor continuó desarrollando su crítica mediante comparaciones con otras producciones de ficción y añadió: “La Odisea es ficción. Como Los Juegos del Hambre, o los exámenes cognitivos del presidente. Vamos, ¿no tiene Elon Musk cosas mejores que hacer? ¿No se suponía que este tipo ya estaría en Marte?“. Sus declaraciones provocaron risas entre el público y rápidamente se convirtieron en uno de los temas más comentados de la jornada.

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La controversia no surgió de manera aislada. En los últimos meses, Musk ha cuestionado repetidamente la adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, especialmente por las decisiones relacionadas con el reparto. A través de X, el empresario criticó el enfoque inclusivo de la producción y calificó algunas elecciones de casting como una muestra de una visión excesivamente “woke”.

Entre sus publicaciones más comentadas figura la crítica por la elección de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya. Musk afirmó que Christopher Nolan había perdido su integridad artística y calificó esa decisión como un agravio a la obra de Homero. También expresó su desacuerdo con la participación de Elliot Page en el papel de Aquiles, comentario que generó una fuerte discusión en redes sociales.

Las reacciones dentro de la industria cinematográfica no tardaron en aparecer. Uno de los directores que respondió públicamente fue Scott Derrickson, conocido por dirigir Doctor Strange, quien escribió en X: “Claramente @elonmusk no sabe una mierda de cine y dejó de leer a sus 20 años”. Su publicación alimentó aún más el intercambio de opiniones entre defensores y críticos del empresario.

Mientras tanto, Musk también manifestó interés por respaldar una propuesta alternativa planteada por un usuario de la plataforma, quien sugirió financiar con 100 millones de dólares una nueva versión de La Odisea dirigida por Mel Gibson y enfocada en una recreación con embarcaciones, armaduras y armas consideradas históricamente precisas. La respuesta del empresario fue breve pero contundente: “Me apunto”.

En paralelo a esta discusión, la adaptación de Christopher Nolan mantiene un sólido desempeño en la taquilla internacional. La película acumula 264 millones de dólares durante su estreno mundial y se perfila como una de las producciones cinematográficas más exitosas del año, mientras el debate sobre creatividad, diversidad e inteligencia artificial continúa ocupando un lugar central dentro de la industria del entretenimiento.