Conglomerado del ejército cubano, sancionado por Washington, cede empresas

Las estaban dirigidas a los sectores de la energía, defensa, minería, seguridad y servicios financieros del país, todos ellos dominados por GAESA.

El conglomerado del ejército cubano Gaesa, que controla gran parte de la economía de la isla, comenzó a desprenderse de algunas de sus empresas para evitar que compañías extranjeras con las que colaboran sean blancas de sanciones de Estados Unidos, informaron el viernes a la AFP varias fuentes.

GAESA fue el objetivo principal de las amplias sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 1 de mayo.

Las estaban dirigidas a los sectores de la energía, defensa, minería, seguridad y servicios financieros del país, todos ellos dominados por GAESA.

Las sanciones también castigan a las empresas extranjeras y navieras que trabajan con GAESA, lo que ha provocado un éxodo de inversionistas en medio de un asfixiante bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos contra la isla de gobierno comunista.

La AFP supo que Terminal de Contenedores Mariel SA, que forma parte del brazo logístico de GAESA y opera el mayor puerto comercial de Cuba, Mariel, vendió sus activos a una empresa gestionada por el Ministerio de Transporte.

"La empresa Terminal de Contenedores Mariel SA ha vendido sus activos a la empresa comercial Coral Marítima SA", anunció la firma a sus clientes en un comunicado del 16 de junio, cuya copia fue obtenida por la AFP.

Coral Marítima, que forma parte de un grupo empresarial portuario estatal, gestiona inversiones en el sector naviero, pero no está vinculada oficialmente a GAESA.

Dos de las mayores navieras del mundo —la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd— suspendieron a mediados de mayo sus entregas de carga, incluidas las de ayuda a Cuba, por temor a verse salpicadas por sus vínculos con GAESA.

GAESA también se ha retirado de una empresa mixta que administra el nuevo Centro de Negocios Miramar en La Habana, donde tienen su sede varias compañías extranjeras.

El fondo CEIBA Investments Ltd, con sede en Guernsey, que gestionaba conjuntamente el centro de negocios con GAESA, indicó en su sitio web que ahora tiene una "participación del 100%" en la instalación.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha fustigado a GAESA como un "Estado dentro del Estado" que "acapara las ganancias de sus negocios en beneficio de una pequeña élite" en Cuba.

El Departamento de Estado estima que GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía de la isla.