Un productor de talla mundial, una reina de la música típica y un rockero inolvidable: así se perfila el jurado de Tu Cara Me Suena

La nueva temporada de Tu Cara Me Suena ya comenzó a calentar motores y, poco a poco, las piezas del rompecabezas empiezan a tomar forma. Con el estreno fijado para el miércoles 19 de agosto a las 8:00 p.m. por TVN , la producción ya reveló a tres de los cuatro jurados que tendrán la responsabilidad de evaluar las transformaciones de los participantes. Sin embargo, una silla continúa vacía y ha despertado la curiosidad de todo Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cada gran espectáculo necesita un jurado a la altura. Y si algo promete la nueva temporada de Tu Cara Me Suena es que las transformaciones no pasarán desapercibidas.

Con el estreno programado para el miércoles 19 de agosto a las 8:00 p.m. por TVN, ya se conocen tres de los cuatro nombres que tendrán la misión de evaluar a las celebridades que se atreverán a convertirse en grandes estrellas de la música. Tres personalidades, tres trayectorias y tres formas muy distintas de vivir el espectáculo se unen en una misma mesa: Dimelo Flow, Sandra Sandoval y Emilio Regueira.

Cada uno llega con una mirada diferente, pero con un objetivo en común: encontrar al participante que logre olvidarse de sí mismo para transformarse por completo sobre el escenario.

Dimelo Flow regresa con la misión de encontrar al próximo gran talento

Después de formar parte del panel en temporadas anteriores, Dimelo Flow vuelve a ocupar una de las sillas del jurado.

Reconocido como uno de los productores panameños con mayor proyección internacional, ha trabajado junto a artistas que lideran las listas musicales alrededor del mundo. Esa experiencia será clave para evaluar a quienes aceptaron uno de los retos más exigentes de la televisión.

Para él, una presentación memorable no depende únicamente de la voz.

"La verdad es que yo ando buscando talento nacional. Quiero ver quién tiene la capacidad de transformarse cada día, de asumir un personaje y hacerlo suyo", expresó.

Su mirada estará enfocada en quienes logren convencer al público desde el primer segundo, cuidando no solo la interpretación musical, sino también la actitud, la presencia escénica, la autenticidad y la capacidad de conectar con cada personaje.

Sandra Sandoval quiere ver artistas que se atrevan a romper sus propios límites

Si alguien sabe lo que significa conquistar un escenario, esa es Sandra Sandoval.

La cantante vuelve como jurado convencida de que el programa sigue siendo una vitrina para demostrar el enorme talento que existe en Panamá.

Pero más allá del resultado final, hay algo que disfruta especialmente. Ver el esfuerzo, las horas de ensayo, los nervios antes de salir al escenario, y la satisfacción de quienes consiguen sorprender incluso cuando creían que no podían hacerlo.

"Lo que más disfruto es ver a los participantes exigirse. En este país hay muchísimo talento y este programa siempre termina sacando lo mejor de cada uno", comentó.

Su experiencia artística le permite reconocer el trabajo que hay detrás de cada presentación, por lo que buscará premiar no solo las grandes imitaciones, sino también la evolución de los participantes a lo largo de la competencia.

Emilio Regueira seguirá siendo el juez de los pequeños detalles

Hay actuaciones que emocionan; otras impresionan, y luego están las que convencen hasta el último gesto.

Ese será precisamente el enfoque de Emilio Regueira, quien regresa dispuesto a mantener el nivel de exigencia que lo ha caracterizado durante temporadas anteriores.

El músico y vocalista ha construido una reputación como uno de los jueces más analíticos del programa. Para él, ningún detalle es insignificante.

La afinación, la respiración, la interpretación, la postura, la energía sobre el escenario y la fidelidad al artista original forman parte de un análisis que va mucho más allá de una simple imitación.

Quienes compiten saben que convencer a Emilio implica cuidar absolutamente todo. Y esa filosofía seguirá marcando sus devoluciones durante cada gala.

Tres personalidades, un mismo objetivo

La combinación de Dimelo Flow, Sandra Sandoval y Emilio Regueira reúne tres visiones completamente diferentes de la industria musical. El ojo del productor que identifica artistas con potencial.

La experiencia de una intérprete que conoce la emoción de enfrentarse al público. Y el criterio técnico de un músico que analiza cada detalle de una presentación.

Juntos conforman un panel que promete elevar el nivel de la competencia y desafiar a los ocho participantes a dar lo mejor de sí en cada transformación. Sin embargo, la historia todavía no está completa.

Aunque tres de las cuatro sillas ya tienen dueño, la producción mantiene en secreto la identidad del cuarto jurado. Las especulaciones no se han hecho esperar: ¿será un productor, una actriz, un cantante o una figura que nadie imagina?

La respuesta llegará muy pronto.

Mientras tanto, el escenario ya está listo y el jurado comienza a tomar forma para una temporada que promete emociones, talento y muchas sorpresas.

La cita es el miércoles 19 de agosto a las 8:00 p.m. por TVN, cuando Tu Cara Me Suena vuelva a demostrar que transformarse en una estrella requiere mucho más que una buena voz.