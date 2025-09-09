Crisis de cuadros respiratorios satura hospitales públicos del país

Para responder a esta crisis, se ha dispuesto que el personal médico y de enfermería realice turnos extraordinarios, con el objetivo de garantizar la atención oportuna de los pacientes.

Ciudad de Panamá/La situación sanitaria del país enfrenta una creciente presión ante el aumento de casos de cuadros respiratorios, especialmente en niños y adultos, lo que ha generado una saturación en las salas de urgencias de hospitales tanto de la Caja del Seguro Social (CSS) como del Ministerio de Salud (MINSA).

Durante la sustentación de la vista presupuestaria en la Comisión de Presupuesto, el director de la CSS, Dino Mon, expresó su profunda preocupación por la alta demanda de atención médica en los centros hospitalarios. Según detalló, la capacidad instalada de ambas instituciones se encuentra "sobregirada" debido a la gran cantidad de pacientes con afecciones respiratorias.

“Hoy todos los hospitales están llenos con diferentes tipos de cuadros respiratorios”, advirtió Mon, quien destacó que la situación ha llevado a una colaboración sin precedentes entre la CSS y el MINSA para enfrentar la emergencia sanitaria.

El funcionario señaló que el ministro de Salud ha solicitado a la CSS apoyo para atender a pacientes pediátricos del Hospital del Niño, ante la imposibilidad de hacer frente a la elevada carga de casos.

“Inclusive el ministro nos ha pedido, porque ellos están también al 100%, que nosotros podamos atender a pacientes del Hospital del Niño. No se dan abasto con la cantidad de cuadros respiratorios que tienen en niños y adultos”, precisó.

Para responder a esta crisis, se ha dispuesto que el personal médico y de enfermería realice turnos extraordinarios, con el objetivo de garantizar la atención oportuna de los pacientes. En apoyo a esta medida, se aprobó un traslado de partida por $9.7 millones de dólares, los cuales serán destinados específicamente al pago de estos turnos adicionales.

Las autoridades de salud instan a la población a tomar medidas preventivas, como el uso de mascarillas en lugares cerrados, el lavado frecuente de manos y evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, especialmente en niños y adultos mayores, considerados los más vulnerables.

Con información de Meredith Serracín