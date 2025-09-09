Calendario Escolar 2026: Clases inician el 2 de marzo y finalizan el 11 de diciembre
Panamá/El calendario escolar 2026 ya es oficial. Este martes 9 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial el decreto que establece formalmente las fechas del próximo año lectivo para todos los centros educativos oficiales y particulares del país.
Según el documento, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026 y concluirán el viernes 11 de diciembre del mismo año, marcando un ciclo escolar estructurado con enfoque en la recuperación de aprendizajes y la seguridad estudiantil.
Tras el cierre de clases, del 14 al 18 de diciembre, se llevará a cabo el período de balance académico, evaluaciones finales y ceremonias de graduación, tal como establece el nuevo decreto.
Conozca aquí el decreto que oficializa el año escolar 2026.
Recuperación de aprendizajes
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la inclusión de artículos específicos dedicados a la estrategia nacional para la recuperación de aprendizajes, una iniciativa clave para abordar las brechas educativas generadas en años anteriores. Este plan se integrará transversalmente en el diseño curricular y pedagógico del año escolar, con apoyo técnico y recursos destinados a docentes y directivos.
Además, se refuerza la gestión de riesgo escolar, con protocolos actualizados para emergencias, prevención de desastres naturales y promoción de entornos escolares seguros, saludables e inclusivos.
Feriados en el calendario escolar 2026
Durante el primer trimestre del año escolar, se han establecido los siguientes días libres:
- 2 y 3 de abril de 2026: Jueves y Viernes Santo (Semana Santa)
- 1 de mayo de 2026: Día del Trabajador
El resto del cronograma de vacaciones y recesos intermedios será detallado próximamente por el Ministerio de Educación, en coordinación con autoridades regionales.