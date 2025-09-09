Calendario Escolar 2026: Clases inician el 2 de marzo y finalizan el 11 de diciembre

Panamá/El calendario escolar 2026 ya es oficial. Este martes 9 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial el decreto que establece formalmente las fechas del próximo año lectivo para todos los centros educativos oficiales y particulares del país.

Según el documento, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026 y concluirán el viernes 11 de diciembre del mismo año, marcando un ciclo escolar estructurado con enfoque en la recuperación de aprendizajes y la seguridad estudiantil.

Tras el cierre de clases, del 14 al 18 de diciembre, se llevará a cabo el período de balance académico, evaluaciones finales y ceremonias de graduación, tal como establece el nuevo decreto.

Recuperación de aprendizajes

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la inclusión de artículos específicos dedicados a la estrategia nacional para la recuperación de aprendizajes, una iniciativa clave para abordar las brechas educativas generadas en años anteriores. Este plan se integrará transversalmente en el diseño curricular y pedagógico del año escolar, con apoyo técnico y recursos destinados a docentes y directivos.

Además, se refuerza la gestión de riesgo escolar, con protocolos actualizados para emergencias, prevención de desastres naturales y promoción de entornos escolares seguros, saludables e inclusivos.

Feriados en el calendario escolar 2026

Durante el primer trimestre del año escolar, se han establecido los siguientes días libres:

2 y 3 de abril de 2026 : Jueves y Viernes Santo (Semana Santa)

: Jueves y Viernes Santo (Semana Santa) 1 de mayo de 2026: Día del Trabajador

El resto del cronograma de vacaciones y recesos intermedios será detallado próximamente por el Ministerio de Educación, en coordinación con autoridades regionales.