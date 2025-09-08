Ministerio de Salud lanza campaña contra medicamentos falsificados

Las autoridades de salud y aduanas reiteran el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier sospecha de falsificación.

Ciudad de Panamá/En las instalaciones del Ministerio de Salud (MINSA) se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo Interinstitucional en la Lucha Contra el Comercio de Productos Farmacéuticos Subestándar, en el marco del lanzamiento de la campaña 2025 titulada “Alto, no todo lo que parece es salud, denuncia la falsificación y salva tu vida”.

La iniciativa, que se desarrolla cada año durante el mes de septiembre, busca prevenir, detectar y sancionar la circulación de medicamentos falsificados, es decir, aquellos cuya identidad, composición u origen han sido deliberadamente modificados.

Estos productos se diferencian de los medicamentos ilícitos, que no cuentan con evaluación ni aprobación de una autoridad de salud competente para su comercialización.

Durante el acto, el ministro de Salud, Fernando Boyd, instó a la población a reflexionar sobre los riesgos que implica adquirir medicamentos a través de internet o en sitios no autorizados.

“Las falsificaciones se han vuelto cada vez más sofisticadas, llegando a imitar con gran detalle los empaques y presentaciones originales”, alertó el director de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez.

La subdirectora general técnica de la Autoridad Nacional de Aduanas, Carmen Tapia, destacó la labor conjunta que mantiene la institución con los estamentos de seguridad, a través de operaciones de inteligencia, para frenar esta práctica ilegal que amenaza la salud pública.