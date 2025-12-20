Presidentes del Mercosur buscan en cumbre respuesta a aplazamiento de UE al acuerdo

La firma del acuerdo , negociado desde hace un cuarto de siglo , estaba prevista para el encuentro de mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay .

Foz do Iguaçu, Brasil/Los presidentes del bloque del Mercosur se reúnen este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu en busca de una respuesta al aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, mientras evalúan acercamientos con otros socios comerciales.

La firma del acuerdo, negociado desde hace un cuarto de siglo, estaba prevista para el encuentro de mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero la UE la postergó para enero ante la oposición de agricultores, principalmente de Francia e Italia.

La víspera, los cancilleres de Paraguay y Argentina presionaron al bloque europeo para rubricar el pacto cuanto antes.

“Estamos dispuestos a avanzar (…) pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, declaró el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, tras una reunión con sus pares del Mercosur.

Una fuente de la Comisión Europea y diplomáticos en Bruselas indicaron que la nueva fecha prevista para la firma sería el 12 de enero en Paraguay, país que asumirá la presidencia rotativa del Mercosur tras la cumbre.

Sin embargo, Ramírez afirmó no haber recibido ninguna comunicación oficial.

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles.

Además del presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, participarán el mandatario argentino Javier Milei, el presidente paraguayo Santiago Peña, el uruguayo Yamandú Orsi y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Otros horizontes

Los agricultores, especialmente en Francia e Italia, temen la llegada de productos como carne, arroz, miel y soja provenientes de países del Mercosur, considerados más competitivos.

Ante el desgaste con Europa, el bloque sudamericano ha explorado acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la ASEAN, según indicó el canciller paraguayo.

La cumbre presidencial también genera expectativa por el encuentro entre Milei y Lula, líderes de las dos mayores economías del Mercosur y con posiciones ideológicas opuestas.

El presidente argentino llegó a Foz do Iguaçu tras publicar en Instagram un mapa que muestra a Brasil y otros países de izquierda como una región empobrecida, mientras Argentina y Chile aparecen como países futuristas.