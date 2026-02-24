Según detalló la funcionaria en declaraciones a TVN Noticias, la reunión tuvo como objetivo principal ofrecer certeza y tranquilidad a la fuerza laboral ante el proceso de transición que atraviesan los puertos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, realizó este martes una visita al puerto de Cristóbal, ubicado en la provincia de Colón, donde sostuvo un encuentro con los trabajadores portuarios para explicar el alcance del reciente fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) en las terminales de Balboa y Cristóbal.