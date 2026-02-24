El director regional de Salud de San Miguelito, el doctor Algis Torres, informó en entrevista con TVN Noticias que, una vez concluido el acto inaugural programado para horas de la mañana, el centro iniciará operaciones con servicios esenciales activos las 24 horas del día.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 300 mil residentes del distrito de San Miguelito se prevé que se beneficien con la puesta en marcha del policentro de San Isidro, una obra esperada durante años por la comunidad y que comenzará a brindar atención médica de forma inmediata luego de su inauguración este martes 24 de febrero.