¡Frijol chiricano en riesgo! Productores de Alanje temen perder más de 50 mil quintales y esperan compra estatal

La incertidumbre crece entre los productores de frijol chiricano en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, donde miles de quintales permanecen sin comercializar. Mientras las lluvias se aproximan, las autoridades aseguran que buscan alternativas para adquirir la producción y evitar pérdidas en el sector.