Abren más de 70 plazas para médicos especialistas nacionales y extranjeros en todo el país

El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS), lanzó una nueva convocatoria dirigida a médicos especialistas nacionales y extranjeros para cubrir plazas críticas en hospitales y policlínicas del sector público, ante la falta de personal en diversas regiones del país.