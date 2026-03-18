La organización AIDS Healthcare Foundation hizo un llamado urgente a los países para ratificar el acuerdo internacional sobre pandemias impulsado por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a tratamientos, vacunas y diagnósticos ante futuras emergencias sanitarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión global sobre cómo enfrentar futuras pandemias vuelve a tomar relevancia. La AIDS Healthcare Foundation advirtió que el acuerdo internacional aprobado en 2025 en el seno de la Organización Mundial de la Salud aún no ha entrado en vigor, debido a pendientes en su proceso de implementación.