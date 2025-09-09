Vandalismo contra metrobuses no cesa: 228 incidentes registrados en lo que va del año

Este caso se suma a una preocupante estadística: 228 actos de vandalismo contra unidades de MiBus en tan solo 251 días del año, es decir, casi uno por día.

Ciudad de Panamá/Un nuevo acto de vandalismo contra una unidad del Metro Bus se registró recientemente en el sector de Tocumen, específicamente en el área de Las Américas, cuando un usuario, molesto por no haber sido bajado en el lugar que solicitaba, rompió el cristal de una de las puertas del autobús tras golpearla violentamente.

Según informes preliminares, el incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo realizó la parada en un punto autorizado, como lo establece el reglamento de operación. Sin embargo, el usuario exigía una parada en un sitio no permitido. Al percatarse de que su solicitud no sería atendida, reaccionó de forma violenta. Afortunadamente, no se reportaron pasajeros heridos, aunque el hecho obligó a detener la marcha del autobús y a notificar a las autoridades para el procedimiento correspondiente.

Este caso se suma a una preocupante estadística: 228 actos de vandalismo contra unidades de MiBus en tan solo 251 días del año, es decir, casi uno por día.

Desde la empresa MiBus, encargada del transporte público en la ciudad de Panamá, se pronunciaron enérgicamente contra este tipo de conductas.

“Rechazamos categóricamente estos actos de vandalismo que se han venido dando a lo largo del año. No solo afectan el servicio, sino que también ponen en riesgo la vida de nuestro personal y de los pasajeros, que son nuestra prioridad”, indicó un vocero de la empresa.

Además, detallaron que estos actos suelen concentrarse en zonas donde se presentan otros comportamientos irregulares, como el abordaje sin pago del pasaje, lo que agrava la situación y limita la continuidad del servicio en comunidades que dependen del transporte público.

El año pasado cerró con 391 actos vandálicos registrados en distintos puntos donde opera MiBus, lo que refleja una tendencia preocupante que impacta directamente en la calidad del servicio y en los costos de mantenimiento de la flota.

Con información de Luis Velarde