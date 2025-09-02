MiBus anunció dos procesos de licitación enfocados limpieza y calidad de la flota

Ciudad de Panamá/MiBus anunció la apertura de dos procesos de licitación enfocados en fortalecer la gestión de limpieza y calidad de la flota que moviliza diariamente a miles de usuarios en la capital.

Se ha convocado la licitación para el servicio de limpieza regular de los buses en los seis Centros de Operación y Ejecución (COEs) de MiBus, con una vigencia de 24 meses.

La operadora de los metrobuses señala que este proceso busca garantizar que cada unidad mantenga estándares adecuados de higiene y confort para los pasajeros, cubriendo un promedio de más de 1,150 buses en circulación entre días hábiles, fines de semana y jornadas no hábiles.

Código del acto público: 2025-2-81-01-08-LP-000007

Publicación: Ver pliego de cargos aquí

Presentación de propuestas: 9 de octubre de 2025 hasta las 10:00 a.m.

Apertura de propuestas: 9 de octubre de 2025, 10:01 a.m.

Reunión previa y homologación: 17 de septiembre de 2025, 10:00 a.m.

De manera paralela, MiBus licita el suministro, traslado, instalación y puesta en marcha de dos máquinas de lavado externo de buses que serán ubicadas en los COEs de Ojo de Agua y Curundú. Estas incluirán programas de mantenimiento preventivo y correctivo por un periodo de 24 meses, y estarán operativas en el 2026.

MiBus espera que con esta inversión se optimizarán los tiempos de limpieza, se asegurará mayor uniformidad en los procesos y se reforzará la programación del alistamiento general de la flota.