MiBus condena agresión a trabajadora en parada de Ciudad de la Salud

Ciudad de Panamá/La empresa de transporte MiBus rechazó de manera categórica un acto de violencia ocurrido este 28 de agosto en la parada de Ciudad de la Salud, donde una de sus trabajadoras fue agredida físicamente mientras cumplía con sus funciones.

Según el comunicado oficial, una persona exigió a la colaboradora abrir la puerta de la barra de acceso, acción que no corresponde a sus responsabilidades. Al recibir la negativa, el individuo descendió de su vehículo y la atacó físicamente, provocándole lesiones.

“Este hecho es absolutamente inaceptable. No toleraremos ningún tipo de agresión, intimidación o falta de respeto hacia nuestros trabajadores, quienes día a día brindan un servicio esencial a la ciudadanía”, señaló la empresa.

MiBus informó que la trabajadora presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y aseguró que le brindará todo el respaldo necesario para que el hecho no quede impune.

La compañía reafirmó además su compromiso con la seguridad y bienestar de su personal, haciendo un llamado a la ciudadanía a mantener una cultura de respeto y convivencia dentro y fuera del sistema de transporte público.

“La violencia nunca será el camino”, concluyó la empresa en su comunicado.