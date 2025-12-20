Feria Internacional de Azuero anuncia fechas y avances para 2026

La organización proyecta una feria más moderna, eficiente y acorde con las expectativas de los visitantes.

Los Santos/A pocos meses del inicio del año 2026, el patronato de la Feria Internacional de Azuero (FIA), una de las actividades feriales más importantes del país, presentó los avances en la organización del evento, que se realizará durante el segundo trimestre del próximo año.

La feria está programada del 23 de abril al 3 de mayo de 2026, fechas en las que se espera recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, así como a expositores de distintos sectores productivos.

El presidente del patronato, Germán Pérez, señaló que el objetivo para esta edición es superar los resultados del año anterior, con el respaldo de expositores, artesanos, agricultores y empresarios, cuyo aporte es clave para que el evento continúe siendo un referente a nivel nacional. Destacó además que la feria no solo impulsa la economía regional, sino que promueve la cultura y las tradiciones del país.

Por su parte, el tesorero del patronato, Eduard Gutiérrez, informó que la organización se prepara para ofrecer un evento de primer nivel, con la meta de igualar o mejorar la edición pasada. Precisó que desde el 1 de diciembre se encuentra habilitado el alquiler de locales comerciales, y que los interesados pueden reservar su espacio con un abono del 50%.

Gutiérrez agregó que el patronato trabaja en la automatización del sistema de entradas, con el fin de agilizar el acceso del público. Con estas medidas, la organización proyecta una feria más moderna, eficiente y acorde con las expectativas de los visitantes.

Información de Eduardo Javier Vega