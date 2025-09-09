Zona fronteriza: los dueños de los ajeno atacan a las arrendadoras de vehículos

8 vehículos fueron sustraídos de las arrendadoras a través de los pasos clandestinos en Chiriquí.

Chiriquí/La ola de delincuencia ha dejado nuevas víctimas, con el incremento de robos y hurtos de vehículos de arrendadoras donde los delincuentes utilizan los pasos clandestinos de la frontera en Chiriquí.

Esto ha obligado a las autoridades de seguridad a incrementar la vigilancia en las áreas fronterizas para evitar que se sigan repitiendo las acciones delictivas.

Wilbert Gutiérrez, jefe de la brigada occidental del Servicio Nacional de Fronteras, informó que ha solicitado a los dueños de arrendadoras incrementar las vigilancias y no entregar el vehículo a cualquier persona cuando se tenga duda en la correcta utilización de los vehículos.

En las últimas semanas se han contabilizado 8 vehículos provenientes de arrendadoras, no solo de la provincia de Chiriquí, sino de otras provincias.

Con información de Demetrio Ábrego