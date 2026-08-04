Panamá se impone a Cuba en Súper Ronda del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección panameña inclinó la balanza a su favor en una entrada lo que le permitió ganar y mantenerse invicta en la competencia.

Panamá/Una explosión ofensiva de seis carreras, en la parte baja del primer episodio, le abrió a Panamá el camino para que alcanzara una victoria sobre Cuba, por 6 a 2, en un partido la Súper Ronda del béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo panameño salió con todo al terreno de juego del Estadio Quisqueya en la capital de República Dominicana. Tras llenar la bases sin outs en el primer capítulo, el receptor Erasmo Caballero conectó un cuadrangular que le dio la ventaja a los canaleros por 4 a 0. Luego Carlos Mosquera y Abraham Rodríguez cruzaron el 'home plate' para completar el rali de seis 'rayitas'.

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Harold Araúz, lanzador abridor del colectivo canalero, controló durante cuatro entradas al bateo cubano. El elenco de la isla descontó con una carrera en el quinto episodio y otra en el sexto. Esta última mediante un vuelacercas solitario de Yulieski Remón.

Davis Romero se acreditó el triunfo, en el rol de lanzador relevo. Durante sus dos entradas y dos tercios de trabajo, toleró dos imparables y una anotación con dos ponches propinados.

Fher Cejas cargó con la derrota al no poder sacar outs y recibir tres inatrapables y cuatro carreras.

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Erasmo Caballero conectó dos hits en tres turnos, uno de ellos fue un cuadrangular, una anotada y empujó cuatro por Panamá. Abraham Rodríguez bateó de 3-1, una anotada y una impulsada, Héctor Rayo de 3-1 con una remolcada, Jhony Santos y Carlos Mosquera de 3-1 con una anotada.

Por Cuba, Luis Mateo pegó de 4-4. Yulieski Remón de 2-2, un cuadrangular, una anotada y una empujada y Andy Cosme de 3-1 con una anotada.

La selección panameña mejora su récord a tres triunfos sin derrotas y jugará su próximo partido el miércoles 5 de agosto frente a República Dominicana desde las 6:00 p.m. (hora panameña).

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