Se espera que cohete de SpaceX choque contra la Luna

Se espera que la etapa superior de un cohete de SpaceX choque de manera accidental contra la Luna el miércoles.

La colisión no supone un riesgo para la Tierra, pero dejará un cráter lunar.

Tanto científicos como aficionados esperan poder contemplar la estela de escombros y restos iluminada por el sol que se prevé tras el impacto de la parte superior del Falcon 9 contra la superficie lunar aproximadamente a las 06H35 GMT.

"Es posible que las personas que tengan un telescopio puedan observar la columna de material creado por el impacto", señaló Benjamin Fernando, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, autor principal de un artículo reciente sobre el anticipado impacto.

"No está claro cuán brillante será, y esa es una de las razones por las que queremos estudiar este suceso", declaró el investigador a la AFP.

Suponiendo que todo el propulsante se haya consumido, los autores del estudio calculan que la nave pesa aproximadamente 4.000 kilogramos.

Se espera que se estrelle contra el hemisferio norte de la Luna, cerca del cráter Einstein, a una velocidad de unos 8.690 kilómetros por hora.

"No hay ningún peligro para la Tierra", afirmó el portavoz de la NASA Jimi Russell en un comunicado.

"La NASA seguirá rastreando el propulsor con fines de entrenamiento y, posteriormente, observará el lugar del impacto con fines científicos", agregó.

El cohete Falcon 9 despegó en enero del año pasado, transportando dos módulos de aterrizaje lunares.

El propulsor regresó a la Tierra, pero la etapa superior permaneció en el espacio para impulsar a los módulos en su trayectoria.

En general, para este tipo de "misiones de alta energía", SpaceX lleva a cabo una maniobra para garantizar que la segunda etapa "sea segura de acuerdo con las normas y reglamentos correspondientes", explicó Julianna Scheiman, directora de Programas Científicos de la NASA y Dragon en SpaceX, en una rueda de prensa el lunes.

La NASA espera establecer pronto una presencia humana sostenida en la Luna, lo que hace crucial comprender mejor los desechos espaciales en órbita lunar.

La Luna soporta de manera rutinaria impactos de desechos espaciales, incluidos meteoroides.

Las colisiones artificiales son menos frecuentes. En la década de 1970, la agencia espacial estadounidense llevó a cabo choques deliberados durante su programa Apolo para recopilar datos sísmicos.