Familia del guía reaparecido milagrosamente en el Everest reclama investigación

La operación de búsqueda fue suspendida, su familia llegó a creer que había muerto e incluso comenzó los rituales funerarios tradicionales.

La familia de un alpinista nepalí que reapareció milagrosamente con vida tras permanecer seis días desaparecido en el Everest ha pedido una investigación sobre el operativo de rescate del guía, quien se encuentra estable y se recupera en un hospital.

Dawa Sherpa, de 57 años, desapareció en condiciones extremas en las zonas altas de la montaña más alta del mundo durante la madrugada del 30 de mayo.

La operación de búsqueda fue suspendida, su familia llegó a creer que había muerto e incluso comenzó los rituales funerarios tradicionales.

Sin embargo, el jueves el experimentado montañista reapareció cerca del campo base. Llegó arrastrándose, completamente exhausto, deshidratado, con una pierna fracturada y los dedos congelados, pero con vida.

Deshidratado y con una pierna rota

Dawa Sherpa, conocido también como "Hillary" en honor al legendario alpinista Edmund Hillary, fue trasladado por vía aérea a Katmandú, donde recibe tratamiento por congelación en los dedos, una fractura de fémur y una severa deshidratación.

"Su condición clínica se mantiene estable y su deshidratación muestra una mejora significativa", informó Jyotindra Sharma, directora del Hospital HAMS de Katmandú.

La especialista destacó que el guía sobrevivió a "condiciones extremadamente difíciles" en el Everest.

"Permanecerá en la unidad de cuidados intensivos durante algunos días más para continuar bajo observación y tratamiento", añadió en un comunicado.

La noticia de su aparición provocó una enorme alegría entre sus familiares, aunque también despertó cuestionamientos sobre la actuación de los equipos de rescate.

Su esposa, Damu Sherpa, relató a la AFP la emoción que sintió al recibir una fotografía de su esposo mientras era trasladado a la capital.

"Pensábamos que ya no estaba con nosotros e incluso habíamos comenzado los ritos funerarios", contó.

"Me sorprendí muchísimo cuando vi las fotos y lo reconocí. Todavía llevaba una gorra que yo misma le tejí", agregó mientras esperaba poder visitarlo en el hospital.

Retrasos en el operativo de rescate

La expedición en la que participaba era una de las últimas de la temporada, por lo que ya quedaban pocos montañistas en la montaña.

Damu Sherpa acusó a la empresa organizadora de no haber movilizado los equipos de búsqueda con suficiente rapidez.

"Tiene que haber una investigación contra la empresa. Retrasaron la búsqueda y el rescate", afirmó.

Dawa Sherpa había alcanzado la cumbre del Everest el 29 de mayo mientras guiaba al británico Chris Thrall, pero ambos se separaron durante el descenso.

"Se sentó para descansar. Le pregunté si estaba bien y me respondió que sí, que continuaría bajando", explicó Thrall.

El británico relató que poco después encontró a otro montañista polaco en graves dificultades.

"¿Debía regresar para buscar a Sherpa, suponiendo que continuaría su camino como lo ha hecho cientos de veces, o ayudar a otro alpinista que estaba sin oxígeno, con los dedos congelados y cerca de sufrir hipotermia?", se preguntó.

Por su parte, Karma Gyalje Sherpa, familiar del desaparecido y también guía del Everest, cuestionó si la respuesta habría sido más rápida si el afectado hubiera sido un cliente extranjero.

"Es un milagro que haya sobrevivido en ese entorno, sin alimentarse adecuadamente durante seis días", declaró a la AFP desde el hospital.

Cinco alpinistas muertos en 2026

"Toda esta situación me enoja. No lo sabemos, pero si hubiera sido un extranjero, quizás la respuesta habría sido diferente", añadió.

El guía de montaña Rinji Sherpa, originario del mismo pueblo que Dawa Sherpa, describió al sobreviviente como un profesional experimentado y comprometido con la seguridad de sus clientes.

"Es muy leal y extremadamente meticuloso para cumplir con sus responsabilidades", aseguró.

"Ha tenido varios incidentes peligrosos en el pasado, pero siempre ha logrado sobrevivir", agregó.

Al menos cinco personas han muerto esta temporada en expediciones al Everest: dos ciudadanos indios y tres escaladores nepalíes.

Según los primeros recuentos de las autoridades de Nepal, más de 1.000 ascensos a la cumbre fueron registrados esta temporada, convirtiéndola en la más concurrida de la historia del Everest.