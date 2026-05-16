Nuevo reglamento del ITSE abre la puerta a reelección de su gerente educativo

El documento señala que la actualización del reglamento responde a la necesidad de “armonizar” el proceso con las disposiciones legales vigentes y precisar los términos y condiciones de selección del gerente educativo.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) aprobó un nuevo reglamento para la designación de su gerente educativo que abre la posibilidad de mantener en el cargo a la autoridad actual por un período adicional de cuatro años, sin necesidad de un proceso abierto ordinario.

La medida quedó establecida en la Resolución N.° ITSE-CD-007-2026, publicada este 15 de mayo en Gaceta Oficial, la cual reemplaza la normativa aprobada en 2021 y modificada en 2025.

Según el nuevo reglamento, el proceso de selección del gerente educativo podrá ser “ordinario o extraordinario”. En el caso del mecanismo extraordinario, se establece que, una vez concluido el período del gerente educativo y tras una evaluación satisfactoria de su gestión administrativa y académica, el Consejo Directivo podrá aprobar su designación por cuatro años adicionales.

La decisión deberá contar con el voto favorable de al menos cinco miembros del Consejo Directivo, lo que la normativa define como mayoría absoluta.

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El documento señala que la actualización del reglamento responde a la necesidad de “armonizar” el proceso con las disposiciones legales vigentes y precisar los términos y condiciones de selección del gerente educativo.

También se mantiene el concurso abierto

Aunque se incorpora la figura extraordinaria, el reglamento mantiene el proceso ordinario de selección, abierto a ciudadanos panameños que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del ITSE.

Entre las exigencias para aspirar al cargo destacan tener más de 35 años, contar con título universitario afín, poseer al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco años en gestión educativa.

Además, el reglamento establece que el aspirante no debe tener condenas por delitos dolosos ni vínculos de parentesco con miembros del Consejo Directivo o subgerentes del ITSE dentro de determinados grados de consanguinidad y afinidad.

Evaluaciones y entrevistas

La normativa también redefine las fases del proceso de evaluación, que incluyen una revisión preliminar de credenciales, entrevistas y la defensa de un ensayo de motivaciones y competencias.

Asimismo, se contempla la aplicación de pruebas psicométricas y psicológicas, incluso con apoyo de empresas especializadas en evaluación de personal.

Finalmente, el reglamento establece que será el pleno del Consejo Directivo quien tendrá la responsabilidad de designar al gerente educativo que obtenga la mejor ponderación o, en el caso extraordinario, aprobar la continuidad del titular en funciones.