Oleajes de hasta 2.2 metros afectarán el Caribe este fin de semana; Sinaproc activa aviso de prevención

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la advertencia estará vigente desde las 7:00 a.m. del 16 de mayo hasta las 11:59 p.m. del 17 de mayo de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de prevención ante condiciones marítimas de precaución en el litoral Caribe panameño, debido al incremento de los vientos alisios que genera oleajes moderados en distintos sectores de la costa.

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la advertencia estará vigente desde las 7:00 a.m. de este sábado 16 hasta las 11:59 p.m. del domingo 17 de mayo.

Las autoridades informaron que las zonas bajo vigilancia incluyen el Caribe Occidental, específicamente Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, donde se prevén olas entre 0.9 y 1.8 metros de altura.

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En el Caribe Central, que abarca sectores de Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, se estiman oleajes entre 1.0 y 2.0 metros. Mientras tanto, en la Comarca Guna Yala, en el Caribe Oriental, las olas podrían alcanzar entre 1.2 y 2.2 metros.

Ante estas condiciones, el Sinaproc recomendó evitar ingresar al mar cuando se registren fuertes oleajes y mantener vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores en playas y zonas costeras.

La entidad también pidió a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas navegar con precaución, además de utilizar chalecos salvavidas y equipos de seguridad marítima. Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.