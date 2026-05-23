Resaltan con una misa la cultura y fe de la etnia negra en Alanje

La celebración reunió a la comunidad afrodescendiente en una eucaristía llena de cultura, cantos y bailes tradicionales.

Provincia de Chiriquí./En el marco de la celebración del Mes de la Etnia Negra, se realizó una misa cantada y folclórica en la iglesia María Inmaculada de Orillas del Río, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

Esta tradicional misa afro reunió a decenas de personas que participaron vestidos con coloridos atuendos típicos, mientras bailaban y cantaban al ritmo de la música folclórica, en una expresión de fe y orgullo por las raíces afrodescendientes.

La actividad, que ya forma parte de las tradiciones del Mes de la Etnia Negra en esta comunidad, busca mantener vivas las costumbres y manifestaciones culturales del pueblo afrodescendiente.

El párroco Rolando Smith destacó la importancia de este tipo de celebraciones para fortalecer la identidad cultural y espiritual de la comunidad.

“Para nosotros es una gran alegría celebrar esta preparación hacia las fiestas patronales de María Auxiliadora en esta comunidad. Es una expresión del sentir afrodescendiente, especialmente en mayo, cuando reconocemos y celebramos a estas comunidades”, expresó Smith.

Agregó además que estas actividades permiten a los creyentes “expresar su fe con todo su ser”, a través de la música, el canto y las tradiciones culturales.

Durante el Mes de la Etnia Negra, activistas y miembros de estas comunidades desarrollan diversas actividades con el objetivo de rescatar y fortalecer el orgullo por la raza negra y su valioso aporte a la cultura panameña.

Con información de Demetrio Ábrego.