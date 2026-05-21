Fórum de Periodistas resalta la valentía del ejercicio periodístico en aniversario número 30; Claudia Morales se alza con galardón

La gala organizada por el Fórum de Periodistas reúne a comunicadores, fotógrafos, camarógrafos y profesionales de la información para reconocer la excelencia periodística y entregar galardones especiales por las tres décadas del certamen.

El Premio Nacional de Periodismo celebra este año 30 años de trayectoria con una gala especial organizada por el Fórum de Periodistas, en la que se reconoce el trabajo realizado por periodistas, camarógrafos, fotógrafos y otros profesionales de la comunicación que contribuyen diariamente a la cobertura informativa del país.

La ceremonia, marcada por la expectativa de conocer a los ganadores de las distintas categorías, también contempla la entrega de cuatro premios de excelencia, como parte de la conmemoración de las tres décadas del certamen.

La presidenta del Fórum de Periodistas, Yvette Leonardi, destacó la calidad de los trabajos postulados y aseguró que el nivel alcanzado este año fue sobresaliente.

“La calidad de este año, lo que me comentan los jurados, ha sido extraordinaria”, expresó.

Leonardi explicó que, con motivo de los 30 años del premio, se decidió otorgar reconocimientos especiales en las áreas de radio, prensa escrita, fotografía y televisión, además de las diez categorías tradicionales y el Gran Premio Nacional de Periodismo.

La presidenta del Fórum subrayó además el papel del periodismo frente al contexto actual marcado por la circulación de información falsa y el reto permanente de verificar contenidos.

Realmente reivindicar el oficio. En tiempos de tanto ruido, de tanta desinformación, saber que existe valentía para ejercer el oficio es lo que nos mueve en esta celebración”, afirmó.

Más de 130 trabajos fueron evaluados

El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado internacional, cuyos integrantes revisaron 130 trabajos periodísticos presentados en distintas categorías.

Andrés D'Alessandro, uno de los jurados internacionales, explicó que la evaluación representó un desafío debido a la amplitud temática y la calidad de las postulaciones.

“Fue un trabajo arduo por la variedad temática, por la cantidad de material y por los temas que forman parte de la agenda informativa de Panamá”, indicó.

Agregó que el panel sostuvo jornadas de deliberación durante tres días en Panamá para alcanzar consensos en cada una de las categorías.

Entre los ganadores se destacó el trabajo de nuestra compañera Claudya Morales, quien se quedó con la categoría de Mejor Podcast con el trabajo 'Deportados: El drama humano de los migrantes expulsados por EEUU a Panamá'.

La gala se desarrolla en medio de la expectativa de periodistas y equipos de producción que presentaron sus trabajos para competir por los reconocimientos de esta edición.

Entre los postulantes figuran profesionales de distintos medios de comunicación, incluyendo integrantes de TVN Noticias, quienes participan en la premiación que este año marca un hito para el periodismo nacional.

Información de Yamy Rivas