Sicariato en motocicleta pone bajo la lupa el aumento de estos vehículos en el país

Las autoridades reconocen que el sicariato en motocicleta se ha consolidado como una de las principales modalidades del crimen urbano en Panamá.

Ciudad de Panamá/El incremento del tráfico vehicular, el alto costo del combustible y el auge de las plataformas de entrega han impulsado el aumento del uso de motocicletas en Panamá. Sin embargo, las autoridades advierten que estos vehículos también están siendo utilizados con frecuencia en hechos de sicariato registrados recientemente en el país.

Ante esta situación, la Policía Nacional aseguró que mantiene operativos e investigaciones para hacer frente a esta modalidad delictiva.

“Nosotros, como Policía Nacional, estamos ejerciendo los puntos que corresponden, generando la inteligencia que corresponde y realizando los operativos en conjunto con el Ministerio Público para poder dar a la ciudadanía tranquilidad”, señaló Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

Las motocicletas representan actualmente el sector automotor con mayor crecimiento en Panamá. De acuerdo con datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), existen alrededor de 122 mil motocicletas inscritas en el país.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que las autoridades analizan propuestas relacionadas con mecanismos de identificación vehicular para motocicletas.

“Estamos analizando algunas propuestas que se han dado de diferentes gremios sobre la identificación vehicular en las motocicletas. Tenemos un parque vehicular de motocicletas de alrededor de 120 mil inscritos y de estos, únicamente 70 mil cuentan con revisados vigentes”, explicó.

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Las autoridades reconocen que el sicariato en motocicleta se ha consolidado como una de las principales modalidades del crimen urbano, tanto en Panamá como en otros países de Latinoamérica, debido a la facilidad de movilidad y escape que ofrecen estos vehículos.

Tras los recientes hechos de violencia registrados en el país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas de seguridad orientadas a combatir el crimen organizado y reforzar el control en las cárceles.

Según expresó el mandatario, desde los centros penitenciarios “se controlan las calles”, por lo que las acciones buscarán enfrentar tanto la violencia en las comunidades como las operaciones criminales dirigidas desde prisión.

Las autoridades atribuyen parte de esta ola de violencia a disputas entre pandillas, tumbe de drogas y luchas por el control territorial.

Con información de Meredith Serracín