Ataque armado en la 24 de Diciembre deja un muerto y una persona herida

Ciudad de Panamá, Panamá/Un homicidio se registró la noche de este martes 5 de mayo en las inmediaciones del puente del sector de la 24 de Diciembre, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información preliminar, la víctima —un hombre que se desplazaba en un vehículo— fue interceptada por otro automóvil desde el cual se realizaron aproximadamente ocho disparos. El ataque provocó la muerte inmediata del conductor en el lugar de los hechos.

En el vehículo también viajaba una mujer, quien resultó herida durante el tiroteo. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde recibe atención médica.

Tras el hecho violento, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras que funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.