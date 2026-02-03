Super Bowl | NFL confirma que no habrá agentes del ICE en el Levi's Stadium

Agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados han sido desplegados en varias ciudades estadounidenses como parte de la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump .

San Francisco, Estados Unidos/La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, dijo este martes que los agentes estadounidenses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tendrán ningún papel en el Super Bowl de este fin de semana en California.

Informes recientes de medios estadounidenses indicaban que habría presencia de agentes del ICE en servicio durante el juego del domingo en el Levi's Stadium, en Santa Clara, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks pugnarán por la corona del football americano.

Sin embargo, Lanier dijo en rueda de prensa este martes que "no hay operaciones planificadas del ICE ni de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl ni en ninguno de los eventos relacionados".

Añadió que los planes de seguridad para el evento anual más importante del calendario deportivo estadounidense serían similares a los de ediciones anteriores, y que no existían "amenazas conocidas, específicas ni creíbles" contra la cita.

Agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados han sido desplegados en varias ciudades estadounidenses como parte de la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump.

Recientemente, el despliegue de esa fuerza ha desatado indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE el mes pasado en Minneapolis.

"No hay actividades de control del ICE planificadas", afirmó Lanier. "Estamos seguros de ello".

A solo una semana de celebrarse el Super Bowl LX, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha salido al paso de las críticas para respaldar la elección de Bad Bunny como la estrella principal del espectáculo de medio tiempo. El jefe de la liga confía plenamente en que el artista puertorriqueño aprovechará esta plataforma masiva para "unir a la gente" a través de su talento y creatividad.

Un show marcado por la política y el idioma

El espectáculo, que se llevará a cabo en Santa Clara (California), hará historia al ser el primero realizado mayoritariamente en español. No obstante, la elección del "Conejo Malo" no ha estado exenta de polémica, generando fuertes críticas de sectores conservadores y del propio gobierno de Donald Trump desde que fue anunciada en noviembre.

La tensión aumentó tras la reciente aparición del cantante en los premios Grammy, donde lanzó un rotundo mensaje contra las redadas migratorias y el servicio policial de inmigración (ICE). En dicha ceremonia, el artista demandó humanidad para la comunidad migrante afirmando: "No somos salvajes, no somos animales... Somos humanos y somos estadounidenses".

El respaldo del Comisionado

A pesar del ruido político, Goodell se mostró firme durante una conferencia de prensa en San José, calificando a Bad Bunny como uno de los mejores artistas globales del momento. "Esa es una de las razones por las que lo elegimos... artistas en el pasado han hecho eso (unir a la gente) y creo que Bad Bunny lo entiende", sentenció el comisionado.

Duelo de titanes en el emparrillado

En el ámbito estrictamente deportivo, el título de la liga se decidirá el domingo 8 de febrero entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. El encuentro representa una revancha directa de lo sucedido hace 11 años entre ambas franquicias. Mientras el debate sobre el medio tiempo sigue creciendo, se confirmó que la banda Green Day será la encargada de realizar la apertura oficial del evento.