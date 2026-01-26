Super Bowl LIX | Seattle Seahawks vs New England Patriots: Jaylinn Hawkins, la sangre panameña dirá presente

Panamá/El Super Bowl LIX entre los Seattle Seahawks y New England Patriots tendrá un ingrediente especial. en las filas de los "Pats" juega safety con origenes panameños Jaylinn Hawkins.

En una entrevista concedida al programa Mundo Patriota a inicios de la temporada 2025-2026, el jugador panameño de football americano, Jaylinn Hawkins, actual integrante de los New England Patriots de la NFL, habló sobre sus orígenes panameños y la conexión cultural que mantiene con el país que representa dentro y fuera del campo. Hawkins, quien se prepara para disputar el Super Bowl del 8 de febrero ante los Seattle Seahawks, destacó que su vínculo con Panamá nace desde su entorno familiar.

“Mi mamá es panameña. Aunque no nació en Panamá, vivió allá desde muy joven. Mis abuelos, tanto mi abuela como mi abuelo, son panameños, así que la conexión siempre ha estado allí”, relató el jugador, subrayando el papel de su familia en la construcción de su identidad cultural y su sentido de pertenencia con la nación canalera.

Hawkins explicó que creció rodeado de la cultura panameña, especialmente bajo la influencia de su abuela, quien se encargaba de transmitirle las tradiciones cada vez que lo cuidaba. “Mi abuela me criaba con eso, así que está bien cool, ¿sabes?”, comentó, al recordar cómo la herencia panameña formó parte de su día a día desde temprana edad.

La entrevista también tuvo espacio para uno de los elementos que más lo conectan con sus raíces: la gastronomía. El jugador de la NFL recordó con cariño los sabores que marcaron su infancia. “Crecí comiendo buena comida: arroz con pollo, arroz con coco, pescado, plátanos, todo eso”, señaló, dejando claro que la cocina típica fue una de las principales vías para mantener viva la identidad cultural en su hogar.

A pesar de esa fuerte relación emocional con Panamá, Jaylinn Hawkins confesó que todavía no ha tenido la oportunidad de visitar el país. “La verdad es que he estado esperando a que mis padres puedan ir conmigo. Cuando ellos puedan, vamos todos juntos”, explicó. Sin embargo, no descartó que el viaje pueda darse pronto. “Igual puede que vaya yo solo en esta temporada baja”, añadió.

El mensaje del jugador cerró con una declaración que refleja su compromiso con el país que representa. “Siempre estoy representando al país y voy a darlo todo por Panamá”, afirmó Hawkins, en la antesala de uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando salte al emparrillado con los New England Patriots para enfrentar a los Seattle Seahawks en el Super Bowl del 8 de febrero, con la mirada puesta en hacer historia y llevar el nombre de Panamá al escenario más grande del football americano.

Jaylinn Hawkins: El cerrojo de la secundaria que vuela alto con New England

Con seis años de experiencia en la NFL, el "safety" Jaylinn Hawkins se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema defensivo de los New England Patriots. Con una estatura de 6-1 y un peso de 208 libras, este egresado de la Universidad de California ha demostrado ser un jugador de impacto tanto en la defensa como en los equipos especiales.

Una temporada 2025 de ensueño Hawkins viene de firmar una de sus mejores campañas estadísticas. En la temporada 2025, registró 4 intercepciones, la cifra más alta de su carrera, junto con 1.5 capturas (sacks) y un total de 71 tacleadas combinadas. Su capacidad para leer al mariscal de campo quedó evidenciada en jugadas espectaculares, como su intercepción a una mano frente a los Cleveland Browns y un robo de balón clave contra los Miami Dolphins en la zona de anotación.

El camino del veterano Originalmente seleccionado por los Atlanta Falcons en la cuarta ronda del Draft de 2020, Hawkins ha recorrido un camino de perseverancia. Tras un breve paso por los L.A. Chargers en 2023, llegó a New England en marzo de 2024, ganándose rápidamente la confianza del cuerpo técnico. Su impacto fue tal que el equipo decidió recontratarlo como agente libre el 13 de marzo de 2025.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser un "playmaker". Entre sus hitos destacan:

• Su primer touchdown defensivo en 2022 tras recuperar un balón suelto contra San Francisco.

• Forzar un balón suelto al estelar corredor Derrick Henry en un duelo crucial contra los Baltimore Ravens en 2025.

• Ser una pieza clave en la victoria del Campeonato de la AFC contra los Denver Broncos, que catapultó a los Patriots al Super Bowl LX.

Más allá del emparrillado Fuera de las líneas de cal, Jaylinn es un hombre de familia y compromiso social. Se graduó en Estudios Americanos en 2019 y contrajo matrimonio con su esposa, Jayda, en marzo de 2025. Además, utiliza su plataforma para apoyar a la organización United Sports Abroad a través de la iniciativa "My Cause My Cleats", buscando honrar las raíces globales del fútbol americano.

Con una mentalidad de "una semana a la vez", Hawkins se prepara ahora para el escenario más grande del deporte, reafirmando que su llegada a Foxborough no fue casualidad, sino el resultado de un talento que finalmente encontró su lugar ideal para brillar.

Fuente: NFL