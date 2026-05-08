Colón registra primera muerte por dengue en 2026 en medio del aumento de casos

Ante el incremento de contagios, el Ministerio de Salud anunció que continuará realizando jornadas de fumigación e inspecciones en distintas comunidades de la provincia.

Colón, Colón/La provincia de Colón registró la primera muerte por dengue del año, confirmó la directora regional del Ministerio de Salud, Nancy Torres.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la víctima fue un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien permanecía hospitalizado en el Hospital Manuel Amador Guerrero.

La funcionaria explicó que el fallecimiento corresponde a uno de los casos detectados en la comunidad de Río Alejandro, área que actualmente concentra la mayor cantidad de contagios en la provincia.

Según el Ministerio de Salud, en Río Alejandro ya se han reportado más de 20 casos positivos de dengue durante las últimas semanas, situación que mantiene en alerta tanto a las autoridades como a los residentes del sector.

“Río Alejandro sigue ocupando el primer puesto a pesar de las grandes intervenciones que hemos hecho. Se han nebulizado en las mañanas, en las tardes, se han hecho inspecciones, pero lamentablemente no en todos los apartamentos nos han dejado entrar o nebulizar”, señaló la doctora Torres.

La directora regional también advirtió que algunos residentes han impedido el trabajo de los equipos de salud durante las inspecciones y jornadas de fumigación casa por casa.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta la fecha, en la provincia ya se contabilizan más de 300 casos de dengue, cifra que podría superar los 426 casos registrados durante todo el año 2025.

Ante el incremento de contagios, el Ministerio de Salud anunció que continuará realizando jornadas de fumigación e inspecciones en distintas comunidades de la provincia.

Además, reiteró el llamado a la población para eliminar recipientes con agua estancada, mantener limpios los patios y permitir el ingreso de los funcionarios de salud para reducir los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Con información de Néstor Delgado