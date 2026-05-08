Sarampión en Panamá: Confirman segundo caso importado en viajera que ingresó por Aeropuerto de Tocumen

Más temprano, las autoridades sanitarias también habían confirmado un primer caso importado de sarampión en un ciudadano holandés que ingresó al país por la frontera con Costa Rica, tras recorrer varios países de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud confirmó este viernes un segundo caso importado de sarampión en el país, correspondiente a una viajera internacional de nacionalidad suiza que ingresó recientemente por el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Costa Rica.

La confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud mediante pruebas de laboratorio aplicadas conforme a los protocolos epidemiológicos establecidos.

Más temprano, las autoridades sanitarias también habían confirmado un primer caso importado de sarampión en un ciudadano holandés que ingresó al país por la frontera con Costa Rica, tras recorrer varios países de la región.

Paciente presentó síntomas compatibles

De acuerdo con el informe oficial, el segundo caso corresponde a una joven de 19 años que presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, erupciones en la piel, tos y secreción nasal.

La paciente recibió atención médica en un hospital privado y actualmente se mantiene bajo seguimiento clínico y vigilancia epidemiológica.

Tras la notificación del caso, los Equipos de Respuesta Rápida de la Región Metropolitana de Salud activaron inmediatamente las medidas de control para evitar posibles contagios.

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Activan vigilancia y rastreo de contactos

Entre las acciones implementadas por el Ministerio de Salud se encuentran:

Investigación y seguimiento de contactos cercanos.

Verificación de esquemas de vacunación.

Aplicación de bloqueo vacunal a personas expuestas.

Vigilancia epidemiológica en sitios identificados.

Coordinación interinstitucional para prevención y control.

Las autoridades confirmaron que, como parte de las medidas preventivas, ya se realizó vacunación de bloqueo a personas que tuvieron contacto con la viajera.

Sin evidencia de transmisión comunitaria

El Minsa aclaró que ambos eventos corresponden a casos importados y reiteró que hasta el momento no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

No obstante, las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, especialmente ante el aumento de casos reportados en otros países de la región.

El Ministerio de Salud recordó a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, principalmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes recientes de viaje internacional.

Síntomas y recomendaciones

Las autoridades sanitarias reiteraron que los síntomas del sarampión incluyen:

Fiebre alta.

Erupciones o manchas en la piel.

Tos.

Congestión nasal.

Ojos rojos.

y malestar general.

El Minsa recomendó que toda persona con síntomas compatibles y antecedentes de viaje o contacto con viajeros internacionales acuda inmediatamente a un centro médico y evite el contacto con otras personas para reducir riesgos de transmisión.

El Ministerio aseguró que continuará informando sobre la evolución de la situación epidemiológica a través de sus canales oficiales y mantendrá activas las medidas de prevención y respuesta en todo el país.