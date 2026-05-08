Ministerio de Salud confirma primer caso importado de sarampión en Panamá

🔴 Las autoridades informaron que el paciente permanece bajo seguimiento clínico y vigilancia epidemiológica, mientras se investiga también a una segunda viajera internacional que presenta síntomas sospechosos compatibles con la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes 8 de mayo un caso importado de sarampión en el país. Se trata de un ciudadano holandés de 21 años que ingresó al territorio nacional procedente de Costa Rica, luego de recorrer varios países de la región, informaron autoridades sanitarias durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con el doctor Pablo González, el paciente ingresó a Panamá el pasado 23 de abril por el sector fronterizo de Guabito, donde permaneció durante cuatro días antes de trasladarse a ciudad de Panamá.

El viajero, que había recorrido previamente México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos tos y secreción nasal, por lo que acudió a un hospital privado, donde recibió atención médica y fue hospitalizado bajo observación.

Tras la evaluación clínica, se enviaron muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas, que confirmó el diagnóstico positivo de sarampión.

Las autoridades informaron que el paciente permanece bajo seguimiento clínico y vigilancia epidemiológica, mientras se investiga también a una segunda viajera internacional que presenta síntomas sospechosos compatibles con la enfermedad.

Puedes leer: Alerta sanitaria por sarampión en las Américas: Panamá se mantiene en vigilancia y prevención

Activan vigilancia en Bocas del Toro y región metropolitana

El Ministerio de Salud activó los equipos de respuesta rápida en las regiones de Bocas del Toro y la región metropolitana para rastrear contactos, verificar esquemas de vacunación y aplicar bloqueos vacunales a las personas expuestas.

“Estamos ubicando la trazabilidad de las zonas donde este viajero ha estado, buscando contactos estrechos y verificando tarjetas de vacunación. En caso de no demostrar inmunización, se procederá a aplicar la vacuna MR”, explicó González.

Las autoridades también confirmaron que ya se emitieron alertas a todas las instalaciones de salud del país para reforzar la vigilancia de cuadros febriles acompañados de erupciones cutáneas.

Riesgo moderado, pero sin transmisión comunitaria

El Minsa aclaró que este corresponde a un caso importado y que hasta el momento no existe evidencia de transmisión comunitaria en Panamá.

“La capacidad de respuesta del Ministerio de Salud está activada al 100%; el riesgo es moderado y focalizado”, detalló González.

En las últimas 52 semanas, Panamá había investigado 184 casos sospechosos de sarampión, todos descartados hasta la confirmación de este nuevo caso.

Te puede interesar: Colón registra primera muerte por dengue en medio del aumento de casos

Aumento regional del sarampión

El doctor González recordó que desde hace más de dos años se registra un aumento sostenido de casos en la región de las Américas, situación que llevó a la y a la a emitir alertas por riesgo de reintroducción del virus.

Actualmente, al menos 13 países de la región reportan casos, con mayor concentración en México, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Bolivia.

Llamado a vacunarse

El Minsa reiteró el llamado a mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas vulnerables.

Entre los síntomas del sarampión figuran fiebre alta, erupciones o manchas en la piel, congestión nasal, tos y diarrea.

Las autoridades recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud ante cualquier síntoma compatible, especialmente si existe antecedente reciente de viaje internacional o contacto con viajeros.

Con información de Jenny Caballero