Reactivan proyectos de Sabanitas I y II para mejorar suministro de agua en Colón

Actualmente, el sistema cuenta con una producción de 30 millones de galones diarios y, una vez concluyan las obras, se espera que la capacidad aumente a 50 millones de galones diarios.

Colón/El Gobierno Nacional reactivó los proyectos de la planta potabilizadora Sabanitas II y las mejoras a Sabanitas I, como parte de una iniciativa que busca fortalecer el abastecimiento de agua potable para más de 115 mil familias de la provincia de Colón.

Durante una jornada de trabajo e inspección encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, las autoridades destacaron que la obra había permanecido paralizada durante años y fue priorizada por la actual administración para su culminación.

Actualmente, el sistema cuenta con una producción de 30 millones de galones diarios y, una vez concluyan las obras, se espera que la capacidad aumente a 50 millones de galones diarios entre ambas plantas, con un aporte adicional de 20 millones provenientes de Sabanitas II.

Según el Idaan, los trabajos permitirán mejorar la continuidad del servicio, ampliar la cobertura y reducir los problemas de intermitencia y dependencia de carros cisternas que por años han afectado a miles de residentes en Colón.

Las autoridades informaron que a inicios de 2026 se retomaron las labores de rehabilitación de la planta Sabanitas I, logrando avances en obras complementarias, permisos para la extracción de 35 millones de galones de agua potable y mejoras en el suministro a través de nuevas líneas de conducción. También se destacó la reducción del uso de carros cisternas en nueve rutas.

El componente de construcción de Sabanitas II y la rehabilitación de la antigua planta Sabanitas I permanecían detenidos desde la orden de proceder emitida en 2017. No obstante, con la llegada de la administración Mulino se instruyó su reactivación, tras conversaciones con la empresa contratista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de garantizar el financiamiento de las obras pendientes.

Entre las comunidades beneficiadas figuran Barrio Norte, Barrio Sur, Buena Vista, Cativá, Sabanitas, Salamanca, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Cristóbal, San Juan y Santa Rosa.

Además, desde septiembre de 2025, la extracción de agua pasó de 20 millones a 35 millones de galones diarios.

La rehabilitación de la planta potabilizadora Sabanitas I contempla mejoras en los edificios administrativos y de químicos, modernización de la línea de procesos, rehabilitación de la toma de agua cruda y reemplazo de equipos eléctricos y electromecánicos.

Entre las obras complementarias también se incluyen la construcción de 11,589 metros de tuberías de conducción de distintos diámetros, la instalación de tuberías de distribución de 10 pulgadas, la construcción de tanques de almacenamiento en Villa Catalina y Santa Rita, así como una estación de rebombeo en Santa Rita.