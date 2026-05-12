Idaan destaca avances en reparaciones y proyectos para mejorar suministro de agua potable

El Idaan mantiene un plan estructurado para atender los problemas relacionados con el suministro de agua potable a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/Durante el Consejo de Gabinete realizado este martes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) presentó un balance de los trabajos que desarrolla a nivel nacional para mejorar el suministro de agua potable y atender las afectaciones registradas en distintos puntos del país.

En conferencia de prensa, el director general del Idaan, Antonio Tercero González, explicó que la institución mantiene operativos permanentes de reparación de fugas y atención a incidencias reportadas en varias comunidades, incluyendo sectores afectados recientemente por manifestaciones, como Santa María.

Tercero indicó que las cuadrillas continúan desplegadas tanto en la región metropolitana como en otras provincias del país, con el objetivo de recuperar agua perdida y optimizar el sistema de distribución.

“Hemos desplazado cuadrillas de reparación de fugas a nivel de la región metropolitana, además de atender a nivel nacional este tema que para nosotros es preponderante, debido a que necesitamos recuperar el agua perdida. Ha sido uno de los pilares de esta administración y lo continuaremos haciendo cada 15 días, realizando barridos en las comunidades donde más fugas se hayan reportado”, expresó el director del Idaan.

Durante la presentación también se abordaron los avances del anillo hidráulico norte, proyecto que será inaugurado este jueves y que busca fortalecer el abastecimiento de agua potable en el sector norte de la capital y el distrito de San Miguelito.

En cuanto a la situación en la región de Azuero, donde comunidades han enfrentado problemas de suministro de agua potable por más de un año, el funcionario detalló algunas de las intervenciones ejecutadas por la institución para mejorar el sistema.

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Entre las acciones mencionó trabajos de dragado en la toma de agua, mejoras en motores y bombas, instalación de sistemas de telemetría para medir caudales y la próxima instalación de plantas modulares y nuevos filtros en las potabilizadoras del área.

“Hemos hecho muchas intervenciones, se dragó la toma de agua, se mejoraron los motores bombas y se colocó telemetría para contar con tecnología avanzada que permita medir los caudales. Además, se estarán instalando plantas modulares y ya llegaron filtros que comenzaremos a colocar en ambas plantas”, explicó Tercero.

El Idaan reiteró que mantiene un plan estructurado para atender los problemas relacionados con el suministro de agua potable a nivel nacional y mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución en las zonas más afectadas.

Con información de Yamy Rivas