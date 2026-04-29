Parque Lefevre y Betania: Representantes denuncian baja presión y suministro intermitente de agua potable

La situación se agrava en sectores altos de ambos corregimientos, donde el agua no logra llegar con la presión mínima requerida.

Ciudad de Panamá/Parque Lefevre y Betania enfrentan una crítica situación por la falta de agua potable y la baja presión en el suministro, según denunciaron este día los representantes de corregimiento, Rodolfo Rodríguez y Humberto Echeverría.

Decenas de residentes reportan que el vital líquido llega de forma intermitente, principalmente en la madrugada, afectando a adultos mayores, niños y familias que históricamente no habían sufrido este problema.

La situación se agrava en sectores altos de ambos corregimientos, donde el agua no logra llegar con la presión mínima requerida. En Parque Lefevre, el 89% de las mediciones oficiales están por debajo del estándar, mientras que en Betania más de 10 comunidades reciben el servicio solo entre las 11 de la noche y las 9 de la mañana.

Falta planificación afecta la presión del agua

Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre, explicó que el crecimiento desproporcionado de la ciudad, con la construcción de torres residenciales que cuentan con sistemas de bombeo propios, está reduciendo la presión en las viviendas tradicionales. "Mientras se levantan grandes torres que aseguran su agua, las residencias de siempre se quedan sin el vital líquido", señaló.

El representante destacó que el Idaan pierde casi el 50% del agua producida por fugas, conexiones ilegales y una red obsoleta. Por ello, propuso que las Juntas Comunales se capaciten y reciban herramientas para reparar averías menores de forma ágil, reduciendo así las pérdidas. "Si los 26 corregimientos del distrito capital se suman, podemos bajar las fugas del 50% a un 15%", afirmó Rodríguez.

Asimismo, insistió en la necesidad de una reforma estructural del Idaan y en la implementación de una línea dual de agua, para usar aguas tratadas en riego y limpieza, reservando el agua potable para consumo humano.

Betania exige soluciones urgentes ante la escasez

Por su parte, Humberto Echeverría, representante de Betania, detalló que comunidades como Santa María, Los Libertadores, El Ture, Chucunaque, Villa de las Fuentes y Miraflores son las más afectadas por su ubicación en zonas altas. "El agua va por gravedad; cuando llega a estos puntos, la potabilizadora no tiene capacidad y el servicio es nulo o llega a medianoche", explicó.

Echeverría informó que, tras visitar las plantas potabilizadoras de Chilibre y Gamboa, confirmó que ambas requieren inversiones millonarias y que la de Gamboa lleva más de siete años detenida por litigios legales. "Chilibre produce hasta 250 millones de galones diarios, pero se pierde entre 30% y 50% por un sistema arcaico", advirtió.

Como medida inmediata, la Junta Comunal de Betania ofreció al Idaan su equipo operativo, herramientas y vehículos para ejecutar un plan de reparación de fugas en el corregimiento. "Es un aporte de los gobiernos locales para ser parte de la solución", manifestó Echeverría.

Ambos representantes coincidieron en que la solución requiere coordinación entre el Idaan, los municipios y la ciudadanía, además de fiscalización ciudadana sobre los fondos y proyectos hídricos. Mientras tanto, los vecinos de Parque Lefevre y Betania continúan esperando una respuesta definitiva para garantizar el suministro de agua potable, un derecho esencial para la salud y la calidad de vida.