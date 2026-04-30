Más de un mes sin agua en El Clavel de Arraiján obliga a familias a gastar más

Los residentes hacen un llamado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para que atienda la situación, que aseguran se agrava con el paso de los días y afecta directamente su calidad de vida.

Arraiján, Panamá Oeste/Más de un mes sin agua potable ha obligado a residentes del residencial El Clavel, en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, Panamá Oeste, a cambiar su rutina diaria y asumir gastos adicionales para cubrir una necesidad básica.

Los afectados denuncian que el suministro, que antes llegaba al menos dos veces por semana, ha empeorado en el último año hasta desaparecer por completo en las últimas semanas. Ante esta situación, aseguran que destinan más de 20 dólares semanales en la compra de agua para consumo y preparación de alimentos.

La situación impacta a más de 120 familias del sector, donde hay adultos mayores, niños y personas con necesidades especiales que dependen de un servicio que, según dicen, siguen pagando sin recibirlo.

Una de las residentes, Dulce María, expresó su frustración. “Hay adultos mayores, hay niños, hay personas que necesitamos el líquido. Si no lo estuviéramos pagando, menos mal, pero sí lo estamos pagando y es un derecho que como seres humanos nosotros tenemos a nuestra agua. ¿Por qué nos restringen, además, a El Clavel sin agua?”.

Añadió que la afectación es casi total en la comunidad. “Casi todas las casas están afectadas. Además, el agua solo llega a las primeras casas de la última calle, como a tres viviendas, pero el resto no tenemos agua desde hace un mes”.

Otra residente, Laura de La Torre, relató las dificultades que enfrenta a diario. “Lastimosamente tengo como un mes y pico que no me llega el agua a mi casa y lo que me toca hacer es buscar agua en otros lugares para poder subsistir. Me toca comprar agua para tomar, porque la que consigo en otros lados no es buena, así que tengo que comprar garrafones para mi casa”.

Los residentes hacen un llamado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para que atienda la situación, que aseguran se agrava con el paso de los días y afecta directamente su calidad de vida.

Con información de Yiniva Caballero.