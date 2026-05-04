Residentes de Cerro Batea denuncian desbordamiento de aguas residuales en vereda

Los residentes aseguran que es la tercera vez que enfrentan este problema y exigen una intervención urgente.

San Miguelito, Panamá/Residentes del sector de Cerro Batea N.° 2, en el distrito de San Miguelito, denunciaron una grave situación sanitaria provocada por el desbordamiento de aguas residuales en veredas y cunetas, problema que afecta al menos a 30 viviendas de la comunidad.

Los afectados manifestaron su preocupación ante el riesgo de una posible epidemia, debido a la exposición constante a aguas contaminadas y malos olores. “El olor es insoportable, muchas veces tenemos que permanecer encerrados”, señalaron residentes.

Una vecina indicó que su hijo ha presentado afecciones en la piel, lo que atribuye a las condiciones insalubres del entorno. Además, alertaron que en la vereda se observan restos de excremento esparcidos, lo que agrava la situación, especialmente por la cercanía de un centro educativo.

Carlos Blades, residente del área, explicó que el problema es recurrente y que desde hace 11 días reportaron la situación a las autoridades de Saneamiento, sin obtener una solución definitiva. “Siempre se tranca y se desborda la vereda”, afirmó.

Por su parte, Jilian Urriola relató que debe tomar rutas alternas para poder llegar a la vivienda de su abuela debido al desborde. “Hemos hecho varios reportes, vienen y pasa lo mismo”, expresó.

Los residentes aseguran que es la tercera vez que enfrentan este problema y exigen una intervención urgente por parte de las autoridades competentes para dar una solución permanente y evitar mayores riesgos a la salud de la comunidad.

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Con información de Yenny Caballero