Una persona resultó herida en explosión por fuga de gas en Villa Lorena; bomberos investigan

La propietaria del inmueble resultó con quemaduras de tercer grado en la zona de los hombros, por lo que fue atendida tras el incidente.

Un incidente por presunta fuga de gas se registró en Villa Lorena, específicamente en el edificio 37, donde se reportó una explosión que dejó a una persona herida.

El teniente Gerardo Beca, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que la alerta fue recibida como una posible explosión provocada por un escape de gas. Al llegar al lugar, las unidades lograron ubicar el origen del incidente y controlar la situación de manera oportuna.

“El problema provino de la estufa, por un escape de gas. El cilindro estaba totalmente en buen estado; sin embargo, recomendamos a la propietaria reemplazar la estufa”, explicó Beca.

La propietaria del inmueble resultó con quemaduras de tercer grado en la zona de los hombros, por lo que fue atendida tras el incidente.

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Tras la inspección del área, los bomberos realizaron una revisión completa en la cocina, determinando de manera preliminar que no existían fugas en el cilindro, por lo que el escape se habría originado directamente en la estufa.

Las autoridades aprovecharon para reiterar a la población la importancia de mantener medidas de seguridad en el manejo de gas doméstico, al tratarse de un elemento altamente delicado.

“Se recomienda mantener la limpieza de las estufas y sus conexiones, evitar acumulación de grasa, cerrar correctamente las llaves de gas y, ante cualquier sospecha de fuga, comunicarse al 103 para que unidades del Cuerpo de Bomberos acudan al lugar”, indicó el teniente.

El hecho se mantiene bajo verificación, mientras las autoridades continúan reforzando las recomendaciones para prevenir este tipo de incidentes en los hogares.

Con información de Yamy Rivas