Edificio del Minsa fue desalojado por olor similar a gas; los bomberos descartaron presencia de la sustancia

La alerta sobre el supuesto olor a gas fue emitida por funcionarios del Minsa.

Descartan fuga de gas tras alarma en edificios del Minsa / TVN

Panamá/Una situación de emergencia se registró en el Ministerio de Salud (Minsa), específicamente en los edificios 261 y 265, donde labora personal de recursos humanos y administrativo, luego de que funcionarios reportaran un fuerte olor a gas.

De acuerdo con informes del Cuerpo de Bomberos, el aviso se dio alrededor de las 10:05 de la mañana, lo que motivó la inspección de los distintos niveles de ambos edificios. Tras la verificación, se descartó la presencia de gas y se permitió que los funcionarios retomaran sus labores.

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José Mendieta, del Cuerpo de Bomberos, explicó que “al llegar al lugar usamos los detectores, pero no arrojaron ningún olor a gas, la escena es segura y los funcionarios. No detectamos olor a gas”. Añadió que cinco unidades realizaron la revisión piso por piso.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. / TVN

Los edificios, que tienen más de 100 años de antigüedad, fueron inspeccionados también en presencia del ministro de Salud, Fernando Boyd, quien acudió al lugar y conversó con el personal. El titular de Salud indicó que “hasta ahora no han encontrado ningún tipo de escape y me aseguran inclusive que estos edificios no contienen gas, el que contiene gas es el Gorgas en las calderas”.

El ministro explicó que se trata de estructuras históricas que requieren mantenimiento y señaló que se están buscando las partidas necesarias para atender estas necesidades.

Por su parte, los bomberos recomendaron que, ante la percepción de un olor a gas, se abran puertas y ventanas y se informe de inmediato a las autoridades correspondientes.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.

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