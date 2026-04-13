Edificio del Minsa fue desalojado por olor similar a gas; los bomberos descartaron presencia de la sustancia

La alerta sobre el supuesto olor a gas fue emitida por funcionarios del Minsa.

Panamá/Una situación de emergencia se registró en el Ministerio de Salud (Minsa), específicamente en los edificios 261 y 265, donde labora personal de recursos humanos y administrativo, luego de que funcionarios reportaran un fuerte olor a gas.

De acuerdo con informes del Cuerpo de Bomberos, el aviso se dio alrededor de las 10:05 de la mañana, lo que motivó la inspección de los distintos niveles de ambos edificios. Tras la verificación, se descartó la presencia de gas y se permitió que los funcionarios retomaran sus labores.

José Mendieta, del Cuerpo de Bomberos, explicó que “al llegar al lugar usamos los detectores, pero no arrojaron ningún olor a gas, la escena es segura y los funcionarios. No detectamos olor a gas”. Añadió que cinco unidades realizaron la revisión piso por piso.

Los edificios, que tienen más de 100 años de antigüedad, fueron inspeccionados también en presencia del ministro de Salud, Fernando Boyd, quien acudió al lugar y conversó con el personal. El titular de Salud indicó que “hasta ahora no han encontrado ningún tipo de escape y me aseguran inclusive que estos edificios no contienen gas, el que contiene gas es el Gorgas en las calderas”.

El ministro explicó que se trata de estructuras históricas que requieren mantenimiento y señaló que se están buscando las partidas necesarias para atender estas necesidades.

Por su parte, los bomberos recomendaron que, ante la percepción de un olor a gas, se abran puertas y ventanas y se informe de inmediato a las autoridades correspondientes.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.