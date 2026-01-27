Fuga de gas obliga a evacuación de sala de posparto en el Hospital Nicolás A. Solano

De acuerdo con Denis Escobar, coordinador de Desastres del hospital, el incidente ocurrió durante un mantenimiento de rutina.

Panamá Oeste/Alrededor de 35 recién nacidos, junto a sus madres y personal médico, fueron evacuados de manera preventiva la mañana de este martes de la sala de posparto del hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, tras registrarse una fuga de gas durante labores de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado que climatizan el área de hospitalización.

De acuerdo con Denis Escobar, coordinador de Desastres del hospital, el incidente ocurrió durante un mantenimiento de rutina, cuando se produjo un desperfecto que provocó la liberación del gas. El personal de enfermería detectó de inmediato la situación, activó la alerta y procedió a evacuar a los pacientes, mientras se solicitaba la intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Tras las evaluaciones correspondientes, dijo el funcionario, las autoridades confirmaron que se trataba de un gas no tóxico.

Escobar, además, aclaró que no se registró ninguna falla eléctrica en el hospital y que el evento estuvo relacionado exclusivamente con la fuga de gas generada durante los trabajos de mantenimiento.

Actualmente, la sala de posparto se encuentra a su máxima capacidad y permanece sin aire acondicionado. Las autoridades informaron que, como medida temporal, se han colocado abanicos para mantener la ventilación, mientras la empresa encargada realiza las reparaciones necesarias. Indicaron además que el servicio de climatización debe restablecerse en las próximas horas.

Con información de Yiniva Caballero.