Ley que permite sustituir bebidas azucaradas por agua en combos de comida rápida entrará a regir en un año

La ley aplica a todos los comercios de comida rápida que operen en el país y vendan combos de alimentos y bebidas, independientemente de su tamaño o modelo de negocio.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino sancionó la nueva Ley 523 del 12 de mayo de 2026, que obligará a los restaurantes de comida rápida en Panamá a ofrecer la opción de sustituir bebidas azucaradas por agua embotellada en los combos, sin costo adicional para el consumidor.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial, busca modificar una práctica habitual en las cadenas de comida rápida, donde las opciones incluidas en promociones y combos suelen estar limitadas a sodas o bebidas con altos niveles de azúcar. Con la nueva disposición, los establecimientos deberán ofrecer agua como alternativa disponible para cualquier cliente que así lo solicite.

La ley aplica a todos los comercios de comida rápida que operen en el país y vendan combos de alimentos y bebidas, independientemente de su tamaño o modelo de negocio. Además, obliga a los restaurantes a informar de manera clara sobre este derecho en sus menús, puntos de venta, redes sociales y plataformas digitales.

Aunque el texto legal se presenta como una medida orientada a fomentar hábitos de consumo más saludables, también introduce nuevas responsabilidades para las empresas del sector. Los locales deberán garantizar que el agua ofrecida cuente con registro sanitario y esté disponible sin recargos para el consumidor.

El documento establece que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. En temas relacionados con la calidad sanitaria del agua embotellada, la supervisión recaerá sobre el Ministerio de Salud.

La legislación surge en medio de un debate creciente sobre el impacto del consumo excesivo de bebidas azucaradas en problemas como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, especialmente entre niños y jóvenes, principales consumidores de comida rápida.

La norma indica que comenzará a regir un año después de su promulgación, por lo que su entrada en vigencia está prevista para mayo de 2027.

También te puede interesar: Subsidio al combustible: Gobierno aumenta topes semanales en nueva actualización